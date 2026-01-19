Ove banjalučke ulice danas neće imati struje

Bez struje će sutra biti više dijelova ulica i dio jednog naselja.

Kako je saopšteno iz “Elektroprivrede”, od devet do 14 časova električnu energiju neće imati dijelovi ulica Kninska br. 11, Bana dr Todora Lazarevića br. 22 i Bulevar vojvode Petra Bojovića bb.

“Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Žarka Zgonjanina i Trla, te dio naselja Šargovac”, naveli su oni.