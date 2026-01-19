Logo
Large banner

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

Извор:

Гранд

19.01.2026

08:53

Коментари:

0
Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

Познате личности често доживљавају смијешне сцене на наступима, а једну ситуацију пјевачица Вања Мијатовић ни данас не може да заборави.

Наиме, пјевачица је у вријеме коришћена фиксних телефона исти понијела са собом на свирку.

"Ја се сјећам понијела сам једном фиксни на свирку.Тада сам била у вези са једним дечком са којим сам стално била на телефону и како смо причали ја сам вјероватно убацила у торбу и отишла. Мене зове мама на мобилни да ме пита за фиксни гдје је, ја кажем да немам појма и послије отварам торбу и видим слушалицу", испричала је Мијатовићева, преноси Гранд.

Подијели:

Таг:

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милена Радуловић, глумица

Сцена

Милена и Ива су једине јавно иступиле, а ево колико девојака оптужило Мику

5 ч

0
Биљана Машић, супруга Мирослава Мике Алексића

Сцена

Ова жена је била уз Мику Алексића до посљедњег тренутка

14 ч

0
Мирослав Мика Алексић

Сцена

Имао само 40 килограма: Откривени детаљи прије смрти Мике Алексића

14 ч

0
Познато од чега је умро Мирослав Мика Алексић

Сцена

Познато од чега је умро Мирослав Мика Алексић

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

12

59

Тјентиште експлодира у јулу: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili прва имена Jelen OK Festa!!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner