Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

Извор:
Гранд
19.01.2026
08:53
Коментари:0
Познате личности често доживљавају смијешне сцене на наступима, а једну ситуацију пјевачица Вања Мијатовић ни данас не може да заборави.
Наиме, пјевачица је у вријеме коришћена фиксних телефона исти понијела са собом на свирку.
"Ја се сјећам понијела сам једном фиксни на свирку.Тада сам била у вези са једним дечком са којим сам стално била на телефону и како смо причали ја сам вјероватно убацила у торбу и отишла. Мене зове мама на мобилни да ме пита за фиксни гдје је, ја кажем да немам појма и послије отварам торбу и видим слушалицу", испричала је Мијатовићева, преноси Гранд.
