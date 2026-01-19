Snimljeno stvorenje koje nije viđeno više od 100 godina

Klivlend Metroparks zabilježio je rijetku i istorijsku pojavu u svijetu divljih životinja koja je izazvala veliko zanimanje među naučnicima i konzervatorima.

Na snimcima nadzornih kamera prvi put nakon više od stotinu godina zabilježena je kuna ribolovac (fišer), sisar srednje veličine iz porodice kuna.

Riječ je o prvom potvrđenom viđenju ove vrste u okrugu Kujahoga još od 19. vijeka, prenijela je lokalna televizija Foks 8.

Region Jedno dijete stradalo, drugo povrijeđeno u stravičnom požaru

"Ovo je nevjerovatno uzbudljivo“, poručili su iz Klivlend Metroparksa u objavi na Instagramu, ističući kako je riječ o izuzetno važnom trenutku za prirodnu istoriju regije, ali i snažnom dokazu uspješnosti dugoročnih napora u očuvanju prirode.

Kuna ribolovac nekada je bila rasprostranjena u ovom dijelu Ohaja, no sredinom 19. vijeka gotovo je u potpunosti nestala zbog intenzivnog izlova i gubitka prirodnih staništa.

Njen povratak danas se tumači kao jasan signal oporavka ekosistema, ali i rezultat promišljenog upravljanja okolinom te obnove šumskih područja.

Kamere za divlje životinje

Ključnu ulogu u ovom otkriću imale su kamere za divlje životinje, koje se sve češće koriste kao efikasan alat za praćenje populacija, kretanja životinja i opšteg stanja prirode.

Srbija Ugašen požar na krovu zgrade Specijalnog suda

Svaki zabilježeni snimak, ističu stručnjaci, pridonosi boljem razumijevanju načina na koji se autohtone vrste vraćaju na svoja nekadašnja staništa te pruža lokalnim zajednicama vrijedan uvid u zdravlje ekosistema koji ih okružuju.

Značaj ovakvih tehnologija potvrđuju i primjeri iz drugih dijelova svijeta.

Nedavno su slične kamere zabilježile rijetke prizore grizlija u kanadskom Jukonu te leoparda u Nacionalnom parku Vest Kost u Južnoj Africi.

Povratak vrsta poput kune ribolovca, inače, donosi koristi koje nadilaze granice šume. Zdrave populacije divljih životinja ključne su za ravnotežu ekosistema, o kojima zavise i ljudi, od čiste vode i zraka do stabilnih izvora hrane.