Logo
Large banner

Snimljeno stvorenje koje nije viđeno više od 100 godina

Izvor:

Agencije

19.01.2026

12:12

Komentari:

0
Куна Фишер
Foto: Instagram

Klivlend Metroparks zabilježio je rijetku i istorijsku pojavu u svijetu divljih životinja koja je izazvala veliko zanimanje među naučnicima i konzervatorima.

Na snimcima nadzornih kamera prvi put nakon više od stotinu godina zabilježena je kuna ribolovac (fišer), sisar srednje veličine iz porodice kuna.

Riječ je o prvom potvrđenom viđenju ove vrste u okrugu Kujahoga još od 19. vijeka, prenijela je lokalna televizija Foks 8.

6623ecfb95246 Ватрогасци

Region

Jedno dijete stradalo, drugo povrijeđeno u stravičnom požaru

"Ovo je nevjerovatno uzbudljivo“, poručili su iz Klivlend Metroparksa u objavi na Instagramu, ističući kako je riječ o izuzetno važnom trenutku za prirodnu istoriju regije, ali i snažnom dokazu uspješnosti dugoročnih napora u očuvanju prirode.

Kuna ribolovac nekada je bila rasprostranjena u ovom dijelu Ohaja, no sredinom 19. vijeka gotovo je u potpunosti nestala zbog intenzivnog izlova i gubitka prirodnih staništa.

Njen povratak danas se tumači kao jasan signal oporavka ekosistema, ali i rezultat promišljenog upravljanja okolinom te obnove šumskih područja.

Kamere za divlje životinje

Ključnu ulogu u ovom otkriću imale su kamere za divlje životinje, koje se sve češće koriste kao efikasan alat za praćenje populacija, kretanja životinja i opšteg stanja prirode.

vatrogascii

Srbija

Ugašen požar na krovu zgrade Specijalnog suda

Svaki zabilježeni snimak, ističu stručnjaci, pridonosi boljem razumijevanju načina na koji se autohtone vrste vraćaju na svoja nekadašnja staništa te pruža lokalnim zajednicama vrijedan uvid u zdravlje ekosistema koji ih okružuju.

Značaj ovakvih tehnologija potvrđuju i primjeri iz drugih dijelova svijeta.

Nedavno su slične kamere zabilježile rijetke prizore grizlija u kanadskom Jukonu te leoparda u Nacionalnom parku Vest Kost u Južnoj Africi.

Povratak vrsta poput kune ribolovca, inače, donosi koristi koje nadilaze granice šume. Zdrave populacije divljih životinja ključne su za ravnotežu ekosistema, o kojima zavise i ljudi, od čiste vode i zraka do stabilnih izvora hrane.

Podijeli:

Tagovi:

Kuna

životinje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Pucnjava u gradskoj upravi u Češkoj - ima mrtvih i ranjenih

1 h

0
Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

Svijet

Putin dobio poziv da se priključi Savjetu za mir za Gazu

1 h

0
Два момка трче по снијегу

Zdravlje

Trčanje po hladnom vremenu može biti prijatnije nego ljeti: Evo zbog čega

1 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Gd‌je je najskuplje gorivo i kako na listi stoji BiH?

1 h

0

Više iz rubrike

Мраз зима минус лист

Zanimljivosti

Vrijeme na Bogojavljenje pokazuje kakva će biti cijela godina

1 h

0
Застрашујуће предвиђање баба Ванге за 2026. годину

Zanimljivosti

Zastrašujuće predviđanje baba Vange za 2026. godinu

2 h

0
Један хороскопски знак улази у златно доба, новац ће му падати с неба

Zanimljivosti

Jedan horoskopski znak ulazi u zlatno doba, novac će mu padati s neba

4 h

0
Ако вас ове ситуације нервирају, то је знак да сте натпросјечно интелигентни

Zanimljivosti

Ako vas ove situacije nerviraju, to je znak da ste natprosječno inteligentni

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner