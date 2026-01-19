Logo
Pucnjava u gradskoj upravi u Češkoj - ima mrtvih i ranjenih

Izvor:

ATV

19.01.2026

11:58

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

U pucnjavi u gradskoj upravi u Hribckoj, u Dečinskoj regiji u Češkoj, poginula je jedna žena, a najmanje četiri osobe su povrijeđene, među njima i jedan policajac, piše češki portal "tn.nova.cz".

Napadača su likvidirali policijski službenici.

"Trenutno su sve raspoložive snage i resursi upućeni u selo Hribska u Dečinskoj regiji, u gradsku upravu, nakon dojave o pucnjavi", objavila je policija na društvenoj mreži Iks.

илу-трчање по снијегу-11122025

Zdravlje

Trčanje po hladnom vremenu može biti prijatnije nego ljeti: Evo zbog čega

Nešto poslije 11 sati, policija je objavila:

"Napadač je eliminisan! Tri osobe i jedan policajac su povrijeđeni. Informacije ćemo ažurirati".

Prema policijskim navodima, dvije osobe su poginule u zgradi, dodaje pomenuti portal.

"Zgrada je sigurna. U ovom trenutku možemo potvrditi da su jedna žena i napadač mrtvi", saopšteno je.

Policija je takođe uspostavila liniju za krizne intervencije.

Na mjesto događaja upućene su prve policijske patrole, interventne i specijalne jedinice, saobraćajna policija te kriminalistički istražioci.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Ekonomija

Gd‌je je najskuplje gorivo i kako na listi stoji BiH?

"Zgrada je osigurana i trenutno ne bi trebalo biti daljnje opasnosti", dodala je policija.

Na terenu su hitni medicinski timovi i helikopter hitne pomoći.

Portparol Prokop Volenik, izjavio je da u ovom trenutku nema više informacija o tragičnom događaju.

"Pažljivo pratim informacije o pucnjavi u gradskoj upravi u Hribsku. Situacija je ozbiljna, ali prema mojim informacijama nema daljnje opasnosti, napadač je mrtav. Odlučio sam da odem na mjesto incidenta", rekao je ministar unutrašnjim poslova Lubomir Metnar.

Češka

Pucnjava

