Pucnjava u gradskoj upravi u Češkoj - ima mrtvih i ranjenih

Izvor:
ATV
19.01.2026
11:58
Komentari:0
U pucnjavi u gradskoj upravi u Hribckoj, u Dečinskoj regiji u Češkoj, poginula je jedna žena, a najmanje četiri osobe su povrijeđene, među njima i jedan policajac, piše češki portal "tn.nova.cz".
Napadača su likvidirali policijski službenici.
"Trenutno su sve raspoložive snage i resursi upućeni u selo Hribska u Dečinskoj regiji, u gradsku upravu, nakon dojave o pucnjavi", objavila je policija na društvenoj mreži Iks.
Zdravlje
Trčanje po hladnom vremenu može biti prijatnije nego ljeti: Evo zbog čega
Nešto poslije 11 sati, policija je objavila:
"Napadač je eliminisan! Tri osobe i jedan policajac su povrijeđeni. Informacije ćemo ažurirati".
Prema policijskim navodima, dvije osobe su poginule u zgradi, dodaje pomenuti portal.
"Zgrada je sigurna. U ovom trenutku možemo potvrditi da su jedna žena i napadač mrtvi", saopšteno je.
Policija je takođe uspostavila liniju za krizne intervencije.
Na mjesto događaja upućene su prve policijske patrole, interventne i specijalne jedinice, saobraćajna policija te kriminalistički istražioci.
Ekonomija
Gdje je najskuplje gorivo i kako na listi stoji BiH?
"Zgrada je osigurana i trenutno ne bi trebalo biti daljnje opasnosti", dodala je policija.
Na terenu su hitni medicinski timovi i helikopter hitne pomoći.
Portparol Prokop Volenik, izjavio je da u ovom trenutku nema više informacija o tragičnom događaju.
"Pažljivo pratim informacije o pucnjavi u gradskoj upravi u Hribsku. Situacija je ozbiljna, ali prema mojim informacijama nema daljnje opasnosti, napadač je mrtav. Odlučio sam da odem na mjesto incidenta", rekao je ministar unutrašnjim poslova Lubomir Metnar.
Najnovije
Najčitanije
13
07
13
07
13
04
13
01
12
59
Trenutno na programu