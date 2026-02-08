Supruga Noama Čomskog o aferi Epstajn: Bili smo nepažljivi

Čomski i njegova supruga Valerija napravili su „ozbiljnu grešku“ i bili su „nepažljivi“ jer nisu temeljno istražili prošlost Džefrija Epštajna, rekla je Valerija Čomski u opširnoj izjavi objavljenoj u utorak.

Dodala je da ih je pokojni finansijer prevario i manipulisao. Odnos 97-godišnjeg lingviste i filozofa sa Epštajnom dospio je pod lupu nakon što su dokumenti Ministarstva pravde otkrili nove detalje o njihovom prijateljstvu,

Kada se Epštajn suočio sa optužbama za seksualnu trgovinu 2019. godine, zamolio je Čomskog za savjet kako da reaguje. „Gledao sam kako se prema vama užasno postupa u štampi i javnosti. Bolno je reći, ali mislim da je najbolji način djelovanja da se nastavi ignorisati“, napisao je Čomski u poruci potpisanoj sa „Noam“ koju je Epštajn proslijedio saradniku.

„Ono što lešinari žude jeste javna reakcija, koja im zatim pruža priliku za otrovne napade, od kojih mnogi dolaze od običnih tragača za publicitetom ili svih vrsta čudaka“, napisao je Čomski. „Ovo je posebno tačno sada, sa histerijom koja se nagomilala oko zlostavljanja žena, koja je dostigla tačku gdje je čak i dovođenje u pitanje optužbe zločin gori od ubistva.“

Izvinjenje Valeri Čomski

Noam Čomski je jedan od nekoliko istaknutih pojedinaca za koje je otkriveno da su ostali u prijateljskim odnosima sa Epštajnom nakon što je on priznao krivicu 2008. godine. Neke od Čomskijevih poruka Epštajnu datiraju iz vremena nakon što je Majami Herald objavio članak 2018. godine u kojem se detaljno opisuje kako je Epštajn eksploatisao maloljetne djevojčice i kako je 2008. godine postigao neobično blag sporazum o priznanju krivice. Valerija Čomski je priznala da su pročitali članak, ali tvrdi da nisu bili svjesni punog obima Epštajnovih zločina sve do njegovog drugog hapšenja u julu 2019. godine.

„Bili smo nepažljivi što nismo temeljno istražili njegovu prošlost. Bila je to ozbiljna greška i zbog te loše procjene se izvinjavam u ime oboje. Noam mi je, prije moždanog udara, rekao da se osjeća isto“, rekla je. Čomski je doživio težak moždani udar 2023. godine. „Bilo je duboko uznemirujuće za oboje kada smo shvatili da smo se družili sa nekim ko se predstavljao kao koristan prijatelj, ali je vodio tajni život ispunjen kriminalnim, nehumanim i perverznim djelima.“

Kontekst savjeta i odnosa

Valerija Čomski, druga supruga lingviste, sa kojom je u braku od 2014. godine, rekla je da savjet koji je njen muž dao Epštajnu 2019. godine treba posmatrati „u kontekstu“.

„Epštajn je tvrdio Noamu da je nepravedno progonjen, a Noam je govorio iz sopstvenog iskustva u političkim kontroverzama sa medijima. Epštajn je stvorio manipulativnu naraciju o svom slučaju, u koju je Noam vjerovao u dobroj vjeri“, rekla je ona u saopštenju. „Sada je jasno da je sve bilo orkestrirano, a barem jedna od Epštajnovih namera bila je da iskoristi nekoga poput Noama da bi poboljšao sopstvenu reputaciju.“

„Noamova kritika nikada nije bila usmjerena na ženski pokret; naprotiv, on je uvijek podržavao rodnu ravnopravnost i ženska prava. Ono što se desilo jeste da je Epštajn iskoristio Noamovu javnu kritiku onoga što je postalo poznato kao 'kultura otkazivanja' da bi sebe predstavio kao njenu žrtvu“, dodala je ona.

Večere, izleti i finansijska pomoć

U drugim porukama koje je objavilo Ministarstvo pravde, Epštajn dijeli nepristojnu šalu sa Čomskim, a Čomski „mašta o karipskom ostrvu“. Valerija Čomski je potvrdila da su ona i njen suprug prisustvovali večerama u Epštajnovoj kući u Njujorku, odsedali u njegovim stanovima u Njujorku i Parizu, ručali na njegovom ranču u Novom Meksiku i prisustvovali nekoliko akademskih konferencija sa njim. Naglasila je da „nikada nisu otišli ​​na njegovo ostrvo niti su znali bilo šta o tome šta se tamo dešava“.

Par je upoznao Epštajna 2015. godine, i u to vrijeme, tvrdi Valerija, nisu znali za njegovu osudu iz 2008. godine zbog podsticanja maloljetnice na bavljenje prostitucijom. Ona kaže da se Epštajn predstavljao kao filantrop zainteresovan za nauku.

„Predstavljajući se na ovaj način, Epštajn je privukao Noamovu pažnju i počeli su da se dopisuju. Nesvjesno smo otvorili vrata trojanskom konju“, rekla je ona. „Epštajn je počeo da plete mrežu oko Noama, šaljući poklone i stvarajući mogućnosti za zanimljive diskusije u oblastima u koje je Noam bio uključen. Žao nam je što nismo shvatili da je ovo bila strategija da nas uhvate u zamku i pokušaju da potkopaju ciljeve za koje se Noam zalagao.“

Valerija Čomski je takođe razjasnila dve finansijske transakcije. Epštajn je jednom poslao Noamu Čomskom ček na 20.000 dolara kao dio lingvističkog izazova koji je Čomski osmislio. Ona je takođe potvrdila da je Epštajn pomogao Noamu da povrati 270.000 dolara nakon što je Čomski otkrio „neslaganja u svojim penzionim fondovima koja su ugrožavala njegovu ekonomsku nezavisnost i izazvala mu veliku anksioznost“.

Epštajn je ponudio pomoć i to je učinio „vjerovatno kao dio svog plana da dobije veći pristup Noamu. Epštajn je djelovao isključivo kao finansijski savjetnik po ovom konkretnom pitanju. Koliko ja znam, Epštajn nikada nije imao pristup našim bankarskim ili investicionim računima.“ Ona je naglasila da nijedno od njih, pojedinačno ili kao par, nije imalo nikakva ulaganja preko Epštajnove kancelarije.

