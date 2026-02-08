Šef Starmerovog kabineta podnio ostavku

Izvor:
SRNA
08.02.2026
16:37
Komentari:0
Šef kabineta britanskog premijera Morgan Meksvini podno je ostavku zbog afere u vezi sa takozvanim Epstinovim dokumentima.
Meksvini je rekao da odlazi zbog štete koju su vladajući laburisti pretrpjeli zbog imenovanja Pitera Mendelsona za ambasadora u SAD prošle godine, prenio je Bi-Bi-Si.
Mendelson je suočen sa potencijalnom policijskom istragom zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.
"Nakon pažljivog razmišljanja, odlučio sam da podnesem ostavku na mjesto u Vladi. Odluka o imenovanju Pitera Mendelsona bila je pogrešna. On je naštetio našoj stranci, našoj zemlji i povjerenju u samu politiku", rekao je Meksvini.
Meksvini je bio "arhitekta" ubjedljive pobjede laburista na opštim izborima 2024. godine.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu