Šef Starmerovog kabineta podnio ostavku

Šef kabineta britanskog premijera Morgan Meksvini podno je ostavku zbog afere u vezi sa takozvanim Epstinovim dokumentima.

Meksvini je rekao da odlazi zbog štete koju su vladajući laburisti pretrpjeli zbog imenovanja Pitera Mendelsona za ambasadora u SAD prošle godine, prenio je Bi-Bi-Si.

Mendelson je suočen sa potencijalnom policijskom istragom zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

"Nakon pažljivog razmišljanja, odlučio sam da podnesem ostavku na mjesto u Vladi. Odluka o imenovanju Pitera Mendelsona bila je pogrešna. On je naštetio našoj stranci, našoj zemlji i povjerenju u samu politiku", rekao je Meksvini.

Meksvini je bio "arhitekta" ubjedljive pobjede laburista na opštim izborima 2024. godine.