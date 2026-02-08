Dalaj Lama se pominje 154 puta u Epstajnovim fajlovima, njegova kancelarija: Nisu se sastali

Iz kancelarije 14. Dalaj Lame (pravo ime Tenzin Gjaco), danas je objavljeno da prognani budistički duhovni vođa pomenut u Epštajnovim dosijeima „nikada nije sreo“ Džefrija Epštajna, nakon što su ga kineski mediji povezali sa američkim seksualnim prestupnikom.

Pretraga miliona dokumenata iz Epštajnovih dosijea, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, a pregledao AFP, otkrila je da se ime Dalaj Lame pojavljuje 154 puta u njima, ali nema pomena niti naznaka o sastanku između njega i Epštajna.

Prije tri dana, kineski državni medij Kineska globalna televizijska mreža (CGTN) objavio je da se ime Dalaj Lame pojavljuje najmanje 169 puta u Epštajnovim dosijeima. Prema CGTN-u, u imejlu anonimnog pošiljaoca iz 2012. godine, određenoj osobi je predloženo da dođe i prisustvuje događaju na ostrvu „koji će uključivati Dalaj Lamu“.

„Možemo nedvosmisleno potvrditi da Njegova Svetost nikada nije upoznao Džefrija Epštajna.“

„Neki nedavni medijski izvještaji i objave na društvenim mrežama u vezi sa Epštajnovim dosijeima pokušavaju da povežu Njegovu Svetost Dalaj Lamu sa Džefrijem Epštajnom“, saopštila je kancelarija Dalaj Lame o Sjuu.

„Možemo nedvosmisleno potvrditi da Njegova Svetost nikada nije sastao Džefrija Epštajna i nikada nije ovlastio nikoga da se sastane ili komunicira sa njim u njegovo ime“, nastavlja se u saopštenju.

Scena Dalaj Lama osvojio prvog Gremija u 90. godini: Kina odmah reagovala

Samo pominjanje imena određene osobe u Epštajnovim dosijeima ne mora nužno da implicira da je ta osoba počinila bilo kakvo nezakonito djelo. Podsjećanja radi, Džefri Epštajn je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine, nakon što je optužen za trgovinu maloljetnicima koje je seksualno eksploatisao.

Danas živi u egzilu na sjeveru Indije

Kina, koja smatra Tibet sastavnim dijelom Kine, osuđuje budističkog vođu koji je posvetio svoj život kampanji za veću tibetansku autonomiju. Kineske vlasti ga nazivaju pobunjenikom i separatistom. Devedesetogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir, Dalaj Lama, imao je samo 23 godine kada je pobjegao iz tibetanske prestonice Lase.

Plašio se za svoj život nakon što su kineske trupe ugušile ustanak 1959. godine. Nikada se nije vratio tamo i sada živi u egzilu na sjeveru Indije. Ima milione sljedbenika i sljedbenika širom svijeta, uključujući mnoge poznate ličnosti.

(indeks)