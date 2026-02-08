Logo
Large banner

Dalaj Lama se pominje 154 puta u Epstajnovim fajlovima, njegova kancelarija: Nisu se sastali

Izvor:

Indeks

08.02.2026

16:28

Komentari:

0
Далај Лама се помиње 154 пута у Епстајновим фајловима, његова канцеларија: Нису се састали

Iz kancelarije 14. Dalaj Lame (pravo ime Tenzin Gjaco), danas je objavljeno da prognani budistički duhovni vođa pomenut u Epštajnovim dosijeima „nikada nije sreo“ Džefrija Epštajna, nakon što su ga kineski mediji povezali sa američkim seksualnim prestupnikom.

Pretraga miliona dokumenata iz Epštajnovih dosijea, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, a pregledao AFP, otkrila je da se ime Dalaj Lame pojavljuje 154 puta u njima, ali nema pomena niti naznaka o sastanku između njega i Epštajna.

Prije tri dana, kineski državni medij Kineska globalna televizijska mreža (CGTN) objavio je da se ime Dalaj Lame pojavljuje najmanje 169 puta u Epštajnovim dosijeima. Prema CGTN-u, u imejlu anonimnog pošiljaoca iz 2012. godine, određenoj osobi je predloženo da dođe i prisustvuje događaju na ostrvu „koji će uključivati Dalaj Lamu“.

„Možemo nedvosmisleno potvrditi da Njegova Svetost nikada nije upoznao Džefrija Epštajna.“

„Neki nedavni medijski izvještaji i objave na društvenim mrežama u vezi sa Epštajnovim dosijeima pokušavaju da povežu Njegovu Svetost Dalaj Lamu sa Džefrijem Epštajnom“, saopštila je kancelarija Dalaj Lame o Sjuu.

„Možemo nedvosmisleno potvrditi da Njegova Svetost nikada nije sastao Džefrija Epštajna i nikada nije ovlastio nikoga da se sastane ili komunicira sa njim u njegovo ime“, nastavlja se u saopštenju.

Далај Лама

Scena

Dalaj Lama osvojio prvog Gremija u 90. godini: Kina odmah reagovala

Samo pominjanje imena određene osobe u Epštajnovim dosijeima ne mora nužno da implicira da je ta osoba počinila bilo kakvo nezakonito djelo. Podsjećanja radi, Džefri Epštajn je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine, nakon što je optužen za trgovinu maloljetnicima koje je seksualno eksploatisao.

Danas živi u egzilu na sjeveru Indije

Kina, koja smatra Tibet sastavnim dijelom Kine, osuđuje budističkog vođu koji je posvetio svoj život kampanji za veću tibetansku autonomiju. Kineske vlasti ga nazivaju pobunjenikom i separatistom. Devedesetogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir, Dalaj Lama, imao je samo 23 godine kada je pobjegao iz tibetanske prestonice Lase.

Plašio se za svoj život nakon što su kineske trupe ugušile ustanak 1959. godine. Nikada se nije vratio tamo i sada živi u egzilu na sjeveru Indije. Ima milione sljedbenika i sljedbenika širom svijeta, uključujući mnoge poznate ličnosti.

(indeks)

Podijeli:

Tagovi:

Džefri Epstajn

Dalaj lama

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Далај Лама слави 90. рођендан: Надам се да ћу живјети 130 година

Svijet

Dalaj Lama slavi 90. rođendan: Nadam se da ću živjeti 130 godina

7 mj

0
Потонуо брод у Ламаншу, има мртвих

Svijet

Potonuo brod u Lamanšu, ima mrtvih

1 god

0
Мигранти наставили да прелазе Ламанш

Svijet

Migranti nastavili da prelaze Lamanš

1 god

0
Замало нова трагедија: Службе спасавале мигранте!

Svijet

Zamalo nova tragedija: Službe spasavale migrante!

1 god

0

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

Snimak iz zatvora gdje je bio Epstajn trese Ameriku: Ko to hoda ka njegovoj ćeliji u noći kad je umro?

4 h

0
Бивши француски министар културе Жак Ланг поднио је оставку на мјесто директора Института арапског света због наводних финансијских веза са Џефријем Епстајном.

Svijet

Pala ostavka zbog Epstajna! Bivši ministar kulture odlazi sa prestižnog instituta

5 h

0
Француска, снијег

Svijet

Lekornu: Fokus na energetici i odbrani

5 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Jak zemljotres pogodio Kubu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

38

Karan - Blanuša: Rezultati izbora po gradovima i opštinama

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner