Pala ostavka zbog Epstajna! Bivši ministar kulture odlazi sa prestižnog instituta

Izvor:

Kurir

08.02.2026

15:19

Бивши француски министар културе Жак Ланг поднио је оставку на мјесто директора Института арапског света због наводних финансијских веза са Џефријем Епстајном.
Foto: Department of justice

Bivši francuski ministar kulture Žak Lang podnio je ostavku na mjesto direktora Instituta arapskog svijeta zbog navodnih finansijskih veza sa Džefrijem Epstajnom, što je dovelo do poreske istrage.

"On je veoma tužan i duboko povrijeđen što napušta poziciju koju voli. Stavio je interese Instituta arapskog svijeta na prvo mjesto", rekao je danas Langov advokat Loran Merle i dodao da je Lang negirao optužbe.

Ministarstvo spoljnih poslova, koje nadgleda Institut arapskog svijeta, potvrdilo je njegovu ostavku. Tužilaštvo je saopštilo da je pokrenulo istragu protiv Langa i njegove kćerke Karoline, zbog pranja novca.

Francuski istraživački portal "Mediapart" objavio je prošle nedjelje tekst o navodnim finansijskim i poslovnim vezama između porodice Lang i Džefrija Epstajna preko ofšor kompanije sa sjedištem na Američkim Devičanskim ostrvima u Karipskom moru.

Langovo ime pomenuto je više od 600 puta u Epstajnovim dosijeima.

Ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro izjavio je da je primio k znanju Langovu ostavku.

