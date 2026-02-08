Logo
Lekornu: Fokus na energetici i odbrani

SRNA

08.02.2026

15:13

0
Француска, снијег
Foto: Unsplash

Francuski premijer Sebastijan Lekornu izjavio je da su energetika i odbrana prioriteti njegovog kabineta u narednom periodu.

Lekornu je predstavio agendu Vlade manje od sedam dana nakon što je preživio petomjesečnu bitku u parlamentu u vezi sa budžetom za 2026. godinu.

On je rekao da će sljedeći višegodišnji energetski program Vlade biti usvojen u formi ukaza do kraja sljedeće sedmice.

Potvrdio je da će državna kompanija EDF izgraditi šest novih nuklearnih reaktora, sa opcijom za još osam, dok će ulaganja u obnovljive izvore energije, kako je naveo, ostati ambiciozna.

Lekornu je rekao da će budžet za odbranu biti udvostručen između 2017. i 2027. godine i da je neophodno da Francuska nastavi u tom pravcu.

џефри епстајн епстин

Svijet

Veze sa Epstinom: pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture

Uprkos rastu popularnosti i anketama koje pokazuju da ni centristi predsjednika Emanuela Makrona niti konzervativci ne mogu da pobijede krajnje desničarski Nacionalni skup na predsjedničkim izborima 2027. godine, Lekornu je ponovio da nije zainteresovan da se kandiduje.

On je dodao je da će manja rekonstrukcija Vlade biti obavljena prije lokalnih izbora u martu.

Francuska

energetika

Komentari (0)
