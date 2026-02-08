Jak zemljotres pogodio Kubu

Izvor:
Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je danas na Kubi, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Epicentar potresa bio je u Karipskom moru na dubini od 15 kilometara, 82 kilometra od Gvatanama i 45 kilometara od Barakoa.
Za sada nema informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti.
A magnitude 5.9 earthquake took place 46km NNW of Baracoa, Cuba at 12:00 UTC (4 minutes ago). The depth was 15km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Baracoa #Cuba pic.twitter.com/1ByDh1l1C7— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) February 8, 2026
