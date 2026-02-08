Jak zemljotres pogodio Kubu

Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je danas na Kubi, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Epicentar potresa bio je u Karipskom moru na dubini od 15 kilometara, 82 kilometra od Gvatanama i 45 kilometara od Barakoa.

Za sada nema informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti.