Logo
Large banner

Jak zemljotres pogodio Kubu

Izvor:

Tanjug

08.02.2026

14:59

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je danas na Kubi, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Epicentar potresa bio je u Karipskom moru na dubini od 15 kilometara, 82 kilometra od Gvatanama i 45 kilometara od Barakoa.

Za sada nema informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti.

Podijeli:

Tagovi:

Zemljotres

Kuba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Земљотрес у БиХ: "Јак тутањ, као грмљавина под земљом"

Društvo

Zemljotres u BiH: "Jak tutanj, kao grmljavina pod zemljom"

1 d

0
Влада Српске издваја 60 милиона за пројекте широм земље

Republika Srpska

Vlada Srpske izdvaja 60 miliona za projekte širom zemlje

2 d

0
Серија земљотреса у Албанији

Svijet

Serija zemljotresa u Albaniji

3 d

0
Земљотрес у НБА: Трејдован један од најбољих играча лиге

Košarka

Zemljotres u NBA: Trejdovan jedan od najboljih igrača lige

4 d

0

Više iz rubrike

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

Svijet

Šokantne tvrdnje iz Moskve: Zelenski lično naredio atentat na ruskog generala

6 h

0
Огласио се Зеленски: "Русија испалила 2.000 ударних дронова, 1.200 авио-бомби"

Svijet

Oglasio se Zelenski: "Rusija ispalila 2.000 udarnih dronova, 1.200 avio-bombi"

7 h

0
Ванредни избори у Јапану: Наставља ли Токио ка потпуној милитаризацији?

Svijet

Vanredni izbori u Japanu: Nastavlja li Tokio ka potpunoj militarizaciji?

9 h

0
Плинска боца експлодирала у кући, најмање осам мртвих

Svijet

Plinska boca eksplodirala u kući, najmanje osam mrtvih

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

38

Karan - Blanuša: Rezultati izbora po gradovima i opštinama

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner