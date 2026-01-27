Logo
Francuska vlada preživjela glasanja o nepovjerenju

Izvor:

SRNA

27.01.2026

20:40

Француска влада преживјела гласања о неповјерењу
Foto: Atypeek Dgn/Pexels

Vlada Francuske preživjela je dva glasanja o nepovjerenju u parlamentu povodom odluke da usvoji dio budžeta za 2026. godinu koji se odnosi na rashode, a da skupštini ne prepusti konačnu riječ.

Ukupno 267 poslanika podržalo je prijedlog o nepovjerenju koji je podnijela krajnje ljevičarska stranka Nepokorena Francuska zajedno sa Zelenima i komunistima, a za obaranje Vlade bilo je potrebno 289 glasova.

Samo 140 poslanika podržalo je drugi prijedlog o nepovjerenju, koji je podnijela krajnja desnica.

Prošle sedmice, Vlada Francuske takođe je preživjela dva glasanja o nepovjerenju u vezi sa dijelom zakona koji se odnosi na rashode.

Kompletan prijedlog zakona o budžetu za 2026. godinu sada ide u gornji dom, Senat, a zatim će morati ponovo da se vrati u donji dom parlamenta.

Očekuje se da će se premijer Sebastijan Lekornu ponovo pozvati na član 49.3 Ustava da bi osigurao usvajanje kompletnog budžeta za 2026. godinu, što će vjerovatno pokrenuti dalja glasanja o nepovjerenju.

Vlada mora da zaobiđe parlament nakon što višemjesečni pregovori nisu rezultovali dogovorom u donjem domu, gdje nijedna stranka nema većinu.

