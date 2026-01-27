Logo
Određen jednomjesečni pritvor huliganima iz Hrvatske

Izvor:

Kliks

27.01.2026

20:25

Komentari:

0
Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли
Foto: Vijesti.ba

Opštinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor za 14 uhapšenih nakon masovne tuče koja se dogodila u subotu uveče u naselju Dubrave, u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Pritvor je određen za 11 državljana Republike Hrvatske te trojicu državljana Bosne i Hercegovine koji su uhapšeni, a nakon ročišta koje je danas održano u Tuzli.

Društvo

Loto rezultati 8. kolo (27. januar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

Riječ je o Josipu Kusturi (39), Ivanu Beokoviću (33), Tomislavu Kusturi (40), Alenu Barunčiću (22), Marku Jovanoviću (25), Petru Vukasoviću (45), Peri Vujčiću (31), Marinu Kristianu Mikeliu (24), Roku Kalašiću (22), Duji Peniću (30), Ivanu Vrsaloviću (25) te Marku Primorcu (27), Josipu Sivriću (20) i Andreju Jokiću (28).

Oni su osumnjičeni da su 24. januara 2026. godine oko 22 sata u mjestu Dubrave Gornje u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla djelovali kao organizovna grupa, koju su pored njih činila i druga lica.

"Oni su s više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena Zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmea doći na aerodrom, i kada je grupa navijača spomenutog kluba izašla iz kruga aerodroma, izvršili su napad na njih upotrebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete, pri čemu su četiri osobe teško tjelesno povrijeđene, uključujući i jednog policijskog službenika PU Živinice koji je izašao na službenu intervenciju, te je više osoba lakše povrijeđeno", kazali su iz Tužilaštva TK.

Незгода код Какња-27012026

Hronika

Pijani vozač sletio sa puta, pa pokušao pobjeći policiji

Protiv osumnjičenih je donesena naredba o provođenju istrage, i ispitani su u prostorijama Tužilaštva TK.

Pritvor je predložen, a onda i određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bijega, kao i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti, odnosno nastaviti sa vršenjem ovog ili sličnih krivičnih djela na teritoriju Bosne i Hercegovine.

