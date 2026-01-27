Пијани возач слетио са пута, па покушао побјећи полицији

Извор:
Аваз
27.01.2026
20:06

У насељу Тршће код Какња вечерас се одвијала права драма.
Наиме, један аутомобил је слетио с цесте, а након чега је возач из њега побјегао.
Накнадно је ухапшен те је утврђено да је возио под дејством алкохола, односно да је имао два промила алкохола у крви.
У аутомобилу су се налазиле три особе, а како сазнаје портал "Аваза", једна особа је повријеђена и пребачена је у Кантоналну болницу у Зеницу.
