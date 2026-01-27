Logo
Пијани возач слетио са пута, па покушао побјећи полицији

Аваз

27.01.2026

20:06

Аутомобил слетио са пута код Какња
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

У насељу Тршће код Какња вечерас се одвијала права драма.

Наиме, један аутомобил је слетио с цесте, а након чега је возач из њега побјегао.

КК Борац

Кошарка

Кошаркаши Борца против Сутјеске за пласман у плеј-оф Аба 2 лиге

Накнадно је ухапшен те је утврђено да је возио под дејством алкохола, односно да је имао два промила алкохола у крви.

У аутомобилу су се налазиле три особе, а како сазнаје портал "Аваза", једна особа је повријеђена и пребачена је у Кантоналну болницу у Зеницу.

