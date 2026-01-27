Душан Мандић само једном фотографијом одушевио нацију

Извор:
Агенције
27.01.2026
21:05
Коментари:0
Ватерполо репрезентација Србије постала је шампион Европе послије осам година и три шампионата без медаље.
Они су у финалу срушили екипу Мађарске са 10:7 и доминантно дошли до титуле првака Европе.
Два имена су се посебно истакла.
Миљеник нације постао је дебитант на голу Милан Глушац. Млади голман којем су тек 22 године и који је дошао на турнир као други голман излуђивао је све ривале, а класу потврдио у финалу.
Њему је и у полуфиналу и у финалу скандирала цијела "Београдска арена“ "МВП, МВП“, док је у трансу скидао зицере и лопте ривалима.
Награду МВП-ија финала покупио је ипак маестрални Душан Мандић који је цијепао мреже ривала.
Дан послије великог тријумфа, Душан Мандић је показао своју величину.
На свој профил на друштвеним мрежама окачио је слику из свлачионице са медаљама и трофејом који заједно држи са Милан Глушцем, а поред је окачио и њихову слику прије 11 година.
Тада се Глушац којем је било 11 година сликао са Мандићем не знајући у том тренутку да ће заједно држати пехар.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму