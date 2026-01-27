Logo
Pijani vozač sletio sa puta, pa pokušao pobjeći policiji

Izvor:

Avaz

27.01.2026

20:06

Komentari:

0
Аутомобил слетио са пута код Какња
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz TV

U naselju Tršće kod Kaknja večeras se odvijala prava drama.

Naime, jedan automobil je sletio s ceste, a nakon čega je vozač iz njega pobjegao.

КК Борац

Košarka

Košarkaši Borca protiv Sutjeske za plasman u plej-of Aba 2 lige

Naknadno je uhapšen te je utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola, odnosno da je imao dva promila alkohola u krvi.

U automobilu su se nalazile tri osobe, a kako saznaje portal "Avaza", jedna osoba je povrijeđena i prebačena je u Kantonalnu bolnicu u Zenicu.

