Pijani vozač sletio sa puta, pa pokušao pobjeći policiji

Naime, jedan automobil je sletio s ceste, a nakon čega je vozač iz njega pobjegao.

Naknadno je uhapšen te je utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola, odnosno da je imao dva promila alkohola u krvi.

U automobilu su se nalazile tri osobe, a kako saznaje portal "Avaza", jedna osoba je povrijeđena i prebačena je u Kantonalnu bolnicu u Zenicu.