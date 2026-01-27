Pijani vozač sletio sa puta, pa pokušao pobjeći policiji

Izvor:
Avaz
27.01.2026
20:06

U naselju Tršće kod Kaknja večeras se odvijala prava drama.
Naime, jedan automobil je sletio s ceste, a nakon čega je vozač iz njega pobjegao.
Naknadno je uhapšen te je utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola, odnosno da je imao dva promila alkohola u krvi.
U automobilu su se nalazile tri osobe, a kako saznaje portal "Avaza", jedna osoba je povrijeđena i prebačena je u Kantonalnu bolnicu u Zenicu.
