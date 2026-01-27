Logo
Krvlju iskazali odanost Dvoglavom orlu: Oglasio se PAOK nakon tragične nesreće

ATV

27.01.2026

19:52

Крвљу исказали оданост Двоглавом орлу: Огласио се ПАОК након трагичне несреће
Fudbalska Evropa u utorak je zavijena u crno nakon vijesti o strašnoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji, u kojoj je sedam navijača PAOK-a izgubilo život u blizini Temišvara.

Navijači solunskog kluba bili su na putu ka Lyonu, gdje je PAOK trebao igrati utakmicu posljednjeg kola Evropske lige, zakazanu za četvrtak u 21 sat.

Kako prenose mediji, riječ je o ruti koju grčki navijači često koriste prilikom gostovanja u zapadnoj Evropi, jer prolazak kroz Bugarsku i Rumuniju omogućava izbjegavanje država koje nisu članice Evropske unije, poput Sjeverne Makedonije i Srbije, čime se skraćuje vrijeme putovanja i izbjegavaju duža zadržavanja na granicama.

U nesreći su četiri osobe preživjele, a prema dostupnim informacijama, jedna se nalazi u kritičnom stanju.

PAOK se oprostio od stradalih navijača

Povodom tragedije, emotivnim riječima oglasio se predsjednik PAOK-a Alkiviadis Isaijadis, istakavši da je odanost klubu još jednom plaćena najtežom mogućom cijenom.

"Još jednom je ljubav prema PAOK-u ispisana krvlju. Sedmorica naših prijatelja izgubila su živote na putu da gledaju četiri sveta slova – PAOK. Platili su najveću moguću cijenu svoje vjernosti. Klub će, na svaki način i koliko god bude potrebno, stajati uz porodice i najbliže stradalih“, poručio je Isaijadis.

Nakon toga oglasio se i sam klub iz Soluna, koji je na zvaničnim kanalima objavio saopštenje puno tuge i bola.

"PAOK je zavijen u crno nakon tragične vijesti o nesreći koja je odnijela živote sedmorice pripadnika naše velike porodice, tokom njihovog putovanja u Francusku kako bi bili uz svoj klub. Sedmorica ljudi, vođenih isključivo ljubavlju i odanošću prema ‘Dvoglavom orlu’, više nisu među nama. Njihov gubitak ostavlja neizbrisivu prazninu i bol koji se riječima ne može opisati“, navodi se u saopštenju.

Iz PAOK-a su poručili da će sjećanje na stradale navijače zauvijek živjeti, te da nikada neće biti zaboravljeni.

