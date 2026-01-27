Logo
Italijan sudi Zvezdi protiv Selte

Izvor:

Sputnik Srbija

27.01.2026

12:43

Komentari:

0
Италијaн суди Звезди против Селте
Foto: ATV

Evropska kuća fudbala (UEFA) izabrala je arbitre za mečeve posljednjeg kola ligaškog deijla Lige Evrope, pa će tako Italijan Andrea Kolombo deliti pravdu Crvenoj zvezdi protiv Selte u Beogradu.

Italijan je rođen 1990. godine i jedan je od najperspektivnijih arbitara sa Čizme.

Kolombo će tako imati priliku da osjeti uzavrelu atmosferu na Marakani u četvrak 29. januara i biće to jedan od njegovih najvećih ispita na evropskoj sceni.

Ламине Јамал

Fudbal

Jamal postigao golčinu za pamćenje!

Kada je Serija A u pitanju, Andrea Kolombo može da se pohvali činjenicom da je sudio derbi između Intera i Milana.

Nataj način postao je drugi najmlađi sudija koji je delio pravu u „Dela Madonina“, poslije Papareste.

(sputnik srbija)

FK Crvena zvezda

italijan

Selta

Komentari (0)
