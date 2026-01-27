Italijan sudi Zvezdi protiv Selte

Evropska kuća fudbala (UEFA) izabrala je arbitre za mečeve posljednjeg kola ligaškog deijla Lige Evrope, pa će tako Italijan Andrea Kolombo deliti pravdu Crvenoj zvezdi protiv Selte u Beogradu.

Italijan je rođen 1990. godine i jedan je od najperspektivnijih arbitara sa Čizme.

Kolombo će tako imati priliku da osjeti uzavrelu atmosferu na Marakani u četvrak 29. januara i biće to jedan od njegovih najvećih ispita na evropskoj sceni.

Kada je Serija A u pitanju, Andrea Kolombo može da se pohvali činjenicom da je sudio derbi između Intera i Milana.

Nataj način postao je drugi najmlađi sudija koji je delio pravu u „Dela Madonina“, poslije Papareste.

