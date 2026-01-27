Italijan sudi Zvezdi protiv Selte

Izvor:
Evropska kuća fudbala (UEFA) izabrala je arbitre za mečeve posljednjeg kola ligaškog deijla Lige Evrope, pa će tako Italijan Andrea Kolombo deliti pravdu Crvenoj zvezdi protiv Selte u Beogradu.
Italijan je rođen 1990. godine i jedan je od najperspektivnijih arbitara sa Čizme.
Kolombo će tako imati priliku da osjeti uzavrelu atmosferu na Marakani u četvrak 29. januara i biće to jedan od njegovih najvećih ispita na evropskoj sceni.
Kada je Serija A u pitanju, Andrea Kolombo može da se pohvali činjenicom da je sudio derbi između Intera i Milana.
Nataj način postao je drugi najmlađi sudija koji je delio pravu u „Dela Madonina“, poslije Papareste.
