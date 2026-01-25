Borac upisao i drugu pobjedu u Antaliji

Autor:Nikola Lučić
25.01.2026
14:47
Komentari:0
Fudbaleri Borca ostvarili su i drugu pobjedu na pripremama u Antaliji, pošto su nakon mađarskog Segeda savladali i makedonski Pelister sa 2:0.
Strijelci za "crveno-plave", koji su tokom cijelog meča imali više od igre bili su Damir Hrelja i Matej Deket.
Banjalučki tim nastavlja sa pripremama za drugi dio sezone, a naredni rival je CSKA iz Sofije 28. januara, dok će tri dana kasnije Borac odmjeriti snage protiv kirgistanskog Urgena i ruskog Orenburga.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
2 h0
Scena
2 h0
Svijet
2 h0
Društvo
2 h0
Fudbal
1 d0
Fudbal
1 d0
Fudbal
1 d0
Fudbal
2 d0
Najnovije
Najčitanije
16
21
16
18
16
08
16
02
16
01
Trenutno na programu