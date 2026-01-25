Logo
Borac upisao i drugu pobjedu u Antaliji

Nikola Lučić

25.01.2026

14:47

Борац уписао и другу побједу у Анталији
Foto: ATV

Fudbaleri Borca ostvarili su i drugu pobjedu na pripremama u Antaliji, pošto su nakon mađarskog Segeda savladali i makedonski Pelister sa 2:0.

Strijelci za "crveno-plave", koji su tokom cijelog meča imali više od igre bili su Damir Hrelja i Matej Deket.

Banjalučki tim nastavlja sa pripremama za drugi dio sezone, a naredni rival je CSKA iz Sofije 28. januara, dok će tri dana kasnije Borac odmjeriti snage protiv kirgistanskog Urgena i ruskog Orenburga.

