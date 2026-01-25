Dara Bubamara napustila Zvezde Granda: “Svi ste vi foliranti”

Pjevačica Dara Bubamara reagovala je burno na kritike koje je dobio njen kandidat od strane njenih kolega iz Zvezda Granda.

Ona je napustila emisiju, zbog čega je i Ceca Ražnatović reagovala.

Pavle Pavlović i Saša Stojaković predstavili su se kao posljednji par u prvoj emisiji trećeg kruga Zvezda Granda u kom je maksimalan broj glasova osvojio Saša, dok je Darin kandidat imao tri glasa podrške.

– Bez obzira na glasanje i to da je kandidat broj dva više pokazao. Pavle, da li se sjećaš šta sam ti rekao prošli put da se opustiš, da se ne stidiš svoje snage i napadneš gd‌je treba? Ti si mene poslušao 0,002 posto i to te je koštalo ova dva glasa za razliku od njega koji je od početak do kraja raznio. Ovo ti je najvažniji savjet– rekao je Mili, a Kebe se nadovezao sa pohvalama za Cecinog kandidata:

– Pavle, nemam zamjerke na prvu pjesmu, mislim da ta dva glasa su te koštale zbog druge pjesme. Saša, ti si tako pjevao, takva glasčina, besprekorni trileri, to je zadatak koji rijetko ko može da ispuni 600 glasova si zaslužio– oduševljen je bio Keba.

Snežana je priznala kako nije očekivala ovakav rezultat s obzirom da je bila razočarana u Sašino pjevanje na probi, prenosi Blic.

“Rekla sam Ceci da si bio loš, ovo nisam očekivala”

– Kandidat broj dva, slušala sam te na probi i rekla sam Ceci da si bio intonativno loš. Katastrofa u prvoj pjesmi, ali večeras si je tako odvalio da sam odmah dala glas i čestitam ti, ti si pjevačina. Što se tiče kandidata broj jedan, imaš preskupu boju glasa, ali nisi pjevao dobro. On je toliko bio dobar da nisam mogla da ti dam glas, praštaj– dodala je Sneža.

Ana Bekuta skrenula je pažnju Pavlu kako nije dobro pjevao pjesmu “Medena”, a Đorđe David je posebno pohvalio Sašu, ali i podržao Pavla.

“Vi ste foliranti”

Dara Bubamara je bijesna izjavila da su njene kolege foliranti, te napustila studio.

– Foliranti brate, vjeruj mi. Lično je, nisu realni, dečko je pjevao odlično. Nisu dali njemu glasove zbog tebe Ceco, da bi ti bila kao pobjednica. Pričali su kako je tvoj kandidat bio loš, katastrofa i evo sad. Ćao, laku noć idem kući– vidno ljuta napustila je scenu i pokupila svoje stvari sa mjesta žirija dok je izlazila iz studija.

“Nije fer”

– Dara je otišla bez da čuje moju repliku što nije apsolutno kolegijalno, nije ni fer prema mom kandidatu pod dva, pod tri ovd‌je se ne glasa za mentora nego za pevača. Ovo je moj kandidata Saša Stojaković je ubica, ne možemo osporavati talenat. Ovome ga ja nisam naučila to mu je dao Bog i majka koja ga je rodila. Dijete, svaka čast i preponosna sam na tebe. Drugom kandidatu čestitam, imaš prelijepu boju glasa i pjesmu za baraž pokidaj – zaključila je Ceca.