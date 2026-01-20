Real Madrid lako protiv Monaka

Real Madrid igra protiv Monaka sedmo kolo ligaške faze Lige šampiona. Na poluvremenu kraljevski klub vodi sa 2:0.

Nije dugo trebalo kraljevima da na domaćem terenu dođu do prednosti. Na asistenciju Valverdea, zvijezda tima Kilijan Embape postiže pogodak u petom minutu.

Embape je slavio i u 26. minutu. Ovoga puta na asistenciju Vinisijusa, fudbaleri Reala stižu do prednosti od 2:0 i time završavaju prvo poluvrijeme.

Žute kartone su dobili Zakarija u Monaku i Belingem u Real Madridu.