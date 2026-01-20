Logo
Debakl u Oslu: Crna Gora potučena do nogu od Švajcarske

Avaz

20.01.2026

21:00

Швајцарац Лука Сигрист током утакмице Европског првенства у рукомету између Црне Горе и Швајцарске у Унити арени у Форнебуу, Норвешка, у уторак, 20. јануара 2026.
Foto: Tanjug/AP/Erik Flaaris Johansen/NTB Scanpix

Rukometna reprezentacija Crne Gore doživjela je težak poraz u trećem kolu grupe D Evropskog prvenstva, pošto je u Oslu ubjedljivo poražena od Švajcarske rezultatom 43:26.

Izabranici Didijea Dinara od samog početka nisu mogli parirati raspoloženim Švajcarcima, koji su kontrolisali ritam meča i već na poluvremenu stekli značajnu prednost (22:16).

U nastavku susreta uslijedio je potpuni raspad igre Crne Gore. Švicarska je serijama golova povećavala razliku, a crnogorski tim je u drugom poluvremenu dugo bio bez pogotka, što je rival nemilosrdno kaznio.

Prednost je u jednom trenutku narasla i na plus 17, a konačnih 43:26 dovoljno govori o razmjerama debakla. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Branko Vujović, ali ni njegov učinak nije mogao ublažiti težak poraz.

Ovim porazom Crna Gora je završila nastup u grupi bez osvojenog boda, nakon prethodnih neuspjeha protiv Slovenije i Farskih Ostrva.

Crna Gora

rukomet

