Logo
Large banner

Tamara je fudbalski sudija, potrebna joj je pomoć da se izbori sa bolešću

19.01.2026

18:53

Komentari:

0
Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу
Foto: Agencije

Tamara Došen, fudbalski sudija sa FIFA značkom, vodi bitku za život zbog čega joj je potrebna pomoć dobrih ljudi.

Kako se navodi na Fejsbuk stranici Ženski fudbalski klub "Ljubić" Prnjavor, Tamari je dijagnostikovan karcinom, protiv kojeg traje trenutno njena borba.

"Svi koji su u mogućnosti i žele pomoći u prikupljanju sredstva za njeno liječenje, mogu to učiniti uplatom na:

žiro račun 551 490 255 206 48 86.

Devizni: BA395514902853716262

"Budimo humani, pomozimo ovoj mladoj djevojci da iz svoje najvažnije životne utakmice izađe kao pobjednik. Za Tamaru", naveli su oni.

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Fudbal

Ronaldo dobio spor protiv Juventusa, uzeće im milione

3 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Preminuo bivši reprezentativac Mladen Bartolović

5 h

0
Небојша Крчмар

Fudbal

Na UKC-u Srpske preminuo čuveni Nebojša Nebo Krčmar

1 d

0
ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''

Fudbal

ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Pobjeda Studentskog centra u Laktašima

19

49

Srbija podbacila protiv Austrije, sve oči uprte u Španiju

19

38

Hoće li Ustavni sud raspravljati o ustavnosti Vlade koja više nije na snazi?

19

35

Andrej Lučić prvi doplivao do Časnog krsta u Trebišnjici

19

24

Glumci dijele prekriženu objavu o Miki Aleksiću, Anđelka Prpić uradila isto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner