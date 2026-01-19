Tamara je fudbalski sudija, potrebna joj je pomoć da se izbori sa bolešću

Tamara Došen, fudbalski sudija sa FIFA značkom, vodi bitku za život zbog čega joj je potrebna pomoć dobrih ljudi.

Kako se navodi na Fejsbuk stranici Ženski fudbalski klub "Ljubić" Prnjavor, Tamari je dijagnostikovan karcinom, protiv kojeg traje trenutno njena borba.

"Svi koji su u mogućnosti i žele pomoći u prikupljanju sredstva za njeno liječenje, mogu to učiniti uplatom na:

žiro račun 551 490 255 206 48 86.

Devizni: BA395514902853716262

"Budimo humani, pomozimo ovoj mladoj djevojci da iz svoje najvažnije životne utakmice izađe kao pobjednik. Za Tamaru", naveli su oni.