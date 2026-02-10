Logo
Lindzi Von za 12 sekundi takmičenja na ZOI, zaradila čak 13 puta više nego za osvajanje medalje

Telegraf

10.02.2026

09:35

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље
Foto: screenshot

Američka skijašica Lindzi Von zaradiće 200.000 dolara za nastup na Zimskim olimpijskim igrama, iako je takmičenje za nju završeno poslije svega 12 sekundi zbog teškog pada na spustu u Kortini.

Von (41) je doživjela složen prelom noge i helikopterom je prebačena u bolnicu, gdje je operisana, čime je njen nastup na Igrama završen.

Линдзи Вон пад

Ostali sportovi

Jezive scene na ZOI: Stravičan pad Lindzi Von!

Prema novom modelu nagrađivanja američkih olimpijaca, samo učešće na Zimskim olimpijskim igrama donosi sportistima 200.000 dolara, odnosno nešto više od 180.000 evra, bez obzira na plasman ili ostvareni rezultat.

Promjena sistema nagrađivanja omogućena je donacijom od 100 miliona dolara koju je Američkom olimpijskom i paraolimpijskom komitetu uputio milijarder Ros Stivens.

Na prethodnim Olimpijskim igrama u Parizu američki sportisti su dobijali 37.500 dolara za zlatnu medalju, 22.500 za srebrnu i 15.000 dolara za bronzu, dok je Lindzi Von nakon osvajanja bronze u spustu na Igrama u Pjongčangu 2018. godine nagrađena sa 15.000 dolara.

