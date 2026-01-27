Logo
Zvuči nestvarno: Poznati fudbaler postao otac sa 11 godina

27.01.2026

17:06

Foto: Instagram

Nevjerovatna priča dolazi iz Kolumbije.

Naime, kćerka bivšeg reprezentativca Edvina Kardone, kolumbijska influenserica Ana Maria, koncem prošle godine proslavila je 22. rođendan. To samo po sebi ne bi bila vijest da Kardona nije još uvijek aktivni fudbaler koji je par dana ranije proslavio 33. rođendan.

Iako ta informacija zvuči kao izmišljotina kratki pregled društvenih mreža fudbalera s 45 nastupa za Kolumbiju ukazuje na to da je priča istinita. Iako sam Kardona nikada nije potvrdio niti opovrgnuo priču, nekoliko je izvora objavilo kako je Kardona postao otac s jedanaest godina nakon što je njegova tada četrnaestogodišnja cura, a danas supruga Karolina, zatrudnjela.

Samu činjenicu da joj je otac potvrdila je i Ana Marija, a osim nje, bračni par Kardona ima još dvoje d‌jece - petnaestogodišnju Mariju Angelu i sina Emilijana (12).

Kardona je u karijeri igrao za Boku Juniors, Atletico Nacional i još nekoliko klubova, a s reprezentacijom je uzeo bronzu na Kopa Americi 2021. godine, prenosi net.hr

Inače, u Kolumbiji je zakonska dob za brak podignuta s 14 na 18 godina tek 2024. godine.

