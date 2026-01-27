Logo
Njemačkoj hitno potrebni strani radnici

27.01.2026

17:47

Foto: Pixabay

Njemačkoj su hitno potrebni strani radnici da bi popunili mnoga otvorena radna mjesta, izjavila je ministarka rada Barbel Bas.

"Njemačkoj ekonomiji su potrebni ljudi koji razvijaju nove ideje, upravljaju bagerima ili rade u proizvodnji", rekla je Basova na konferenciji o migracijama i radu u Berlinu.

Ona je ukazala da u mnogim sektorima i regijama nema dovoljno kvalifikovanih radnika, prenosi agencija DPA.

"Čak i ako iskoristimo sav potencijal naše domaće kvalifikovane radne snage, to neće biti dovoljno", naglasila je Basova i dodala da Njemačka zato mora da radi na privlačenju kvalifikovanih radnika iz zemalja izvan EU.

Обрушио се плафон на згради у Живиницама

Gradovi i opštine

Tragedija izbjegnuta za dlaku: Obrušio se dio plafona

Ona je ukazala da Njemačka ima žestoku konkurenciju u drugim zemljama koje imaju slične demografske probleme.

Basova kaže da tri miliona nezaposlenih u Nemačkoj ne mogu da popune sva prazna radna mjesta.

"Nezaposleni zavarivač u Kilu ne može jednostavno da zamijeni medicinsku sestru u Konstancu", opisala je Basova slikovito aktuelnu situaciju.

Prema statistici Federalne agencije za zapošljavanje, manje od jednog od 10 zaposlenih u Njemačkoj bio je stranac u 2015. godini.

Njemačka

radnici

