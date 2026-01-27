Sijarto: Ukrajinski ambasador pozvan na razgovor zbog miješanja u izbore

Izvor:
SRNA
27.01.2026
15:41
Komentari:0
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da je ukrajinski ambasador pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova u Budimpešti zbog miješanja Ukrajine u izbore u Mađarskoj.
"Nećemo tolerisati bilo kakvo miješanje u mađarske izbore, uključujući pokušaje Ukrajine da utiče na ishod i da interveniše u izborni proces u korist stranke Tisa", objavio je Sijarto na "Iksu".
Ljubav i seks
Kako da riješite sukob u ljubavnoj vezi? Ovo su najbolji načini
On je naveo da su se ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski i Vlada Ukrajine tokom posljednjih sedmica "uključili u otvorenu, bestidnu i agresivnu kampanju miješanja".
"Njihov cilj je jasan - da utiču na mađarske izbore u korist stranke Tisa. Ali samo mađarski narod može da odluči o budućnosti Mađarske. Ta odluka se donosi u Mađarskoj, a ne u Briselu, a svakako ne u Kijevu. Branićemo svoj suverenitet svim mogućim sredstvima!", istakao je Sijarto.
Hronika
2 h0
Region
2 h0
Svijet
2 h0
Srbija
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
05
17
57
17
51
17
49
17
47
Trenutno na programu