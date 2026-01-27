Logo
Large banner

Sijarto: Ukrajinski ambasador pozvan na razgovor zbog miješanja u izbore

Izvor:

SRNA

27.01.2026

15:41

Komentari:

0
Сијарто: Украјински амбасадор позван на разговор због мијешања у изборе
Foto: ATV

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da je ukrajinski ambasador pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova u Budimpešti zbog miješanja Ukrajine u izbore u Mađarskoj.

"Nećemo tolerisati bilo kakvo miješanje u mađarske izbore, uključujući pokušaje Ukrajine da utiče na ishod i da interveniše u izborni proces u korist stranke Tisa", objavio je Sijarto na "Iksu".

Свађа

Ljubav i seks

Kako da riješite sukob u ljubavnoj vezi? Ovo su najbolji načini

On je naveo da su se ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski i Vlada Ukrajine tokom posljednjih sedmica "uključili u otvorenu, bestidnu i agresivnu kampanju miješanja".

"Njihov cilj je jasan - da utiču na mađarske izbore u korist stranke Tisa. Ali samo mađarski narod može da odluči o budućnosti Mađarske. Ta odluka se donosi u Mađarskoj, a ne u Briselu, a svakako ne u Kijevu. Branićemo svoj suverenitet svim mogućim sredstvima!", istakao je Sijarto.

Podijeli:

Tagovi:

Mađarska

Ukrajina

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У центру града заплијењена већа количина дроге: Ухапшена једна особа

Hronika

U centru grada zaplijenjena veća količina droge: Uhapšena jedna osoba

2 h

0
Мирјана Пајковић, испливао експлицитни снимак

Region

Ko je Mirjana Pajković, političarka čiji su eksplicitni snimci isplivali

2 h

0
Смртоносни вирус изазива панику: Појачана провјера на аеродромима и граничним прелазима

Svijet

Smrtonosni virus izaziva paniku: Pojačana provjera na aerodromima i graničnim prelazima

2 h

0
На пумпама прве количине евродизела из панчевачке Рафинерије

Srbija

Na pumpama prve količine evrodizela iz pančevačke Rafinerije

2 h

0

Više iz rubrike

Смртоносни вирус изазива панику: Појачана провјера на аеродромима и граничним прелазима

Svijet

Smrtonosni virus izaziva paniku: Pojačana provjera na aerodromima i graničnim prelazima

2 h

0
Лажни полицајци украли 10.000 евра

Svijet

Lažni policajci ukrali 10.000 evra

3 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Dramatično: Ogromno klizište guta grad, ljudi hitno evakuisani, prizori su jezivi

3 h

0
Путин положио цвијеће на споменик поводом 82. годишњице пробоја опсаде Лењинграда

Svijet

Putin položio cvijeće na spomenik povodom 82. godišnjice proboja opsade Lenjingrada

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

05

Drama na putu: Stijena se obrušila na automobil, povrijeđena žena

17

57

Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi

17

51

Bogdanoviću šest miliona godišnje za povratak u Partizan

17

49

Prilika za posao: Poljaci otvaraju tvornicu u Srpskoj

17

47

Njemačkoj hitno potrebni strani radnici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner