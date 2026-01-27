Sijarto: Ukrajinski ambasador pozvan na razgovor zbog miješanja u izbore

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da je ukrajinski ambasador pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova u Budimpešti zbog miješanja Ukrajine u izbore u Mađarskoj.

"Nećemo tolerisati bilo kakvo miješanje u mađarske izbore, uključujući pokušaje Ukrajine da utiče na ishod i da interveniše u izborni proces u korist stranke Tisa", objavio je Sijarto na "Iksu".

Ljubav i seks Kako da riješite sukob u ljubavnoj vezi? Ovo su najbolji načini

On je naveo da su se ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski i Vlada Ukrajine tokom posljednjih sedmica "uključili u otvorenu, bestidnu i agresivnu kampanju miješanja".

"Njihov cilj je jasan - da utiču na mađarske izbore u korist stranke Tisa. Ali samo mađarski narod može da odluči o budućnosti Mađarske. Ta odluka se donosi u Mađarskoj, a ne u Briselu, a svakako ne u Kijevu. Branićemo svoj suverenitet svim mogućim sredstvima!", istakao je Sijarto.