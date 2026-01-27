Logo
Na pumpama prve količine evrodizela iz pančevačke Rafinerije

SRNA

27.01.2026

15:22

На пумпама прве количине евродизела из панчевачке Рафинерије
Foto: Pexels

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su na benzinskim pumpama širom zemlje od danas prve količine evrodizela proizvedene u Rafineriji u Pančevu, nakon ponovnog pokretanja prerade sirove nafte.

Handanovićeva je na Instagramu istakla da je ponosna što građani Srbije gotovo 100 dana nisu osjetili posljedice sankcija Naftnoj industriji Srbije i što snabdijevanje gorivom nijednog trenutka nije bilo prekinuto.

Седам навијача погинуло у судару комбија и камиона

Fudbal

Prvi snimak nakon jezive nesreće u kojoj je stradalo 7 navijača

Rafinerija nafte u Pančevu ponovo je počela da radi nakon dobijanja operativne licence od američkog OFAK-a.

15

47

Ovo je najsrećniji znak u horoskopu do kraja 2026. godine

15

44

Uživajte dok možete: Nova promjena vremena stiže uskoro

15

41

Sijarto: Ukrajinski ambasador pozvan na razgovor zbog miješanja u izbore

15

40

Cvijanović: Političko Sarajevo želi destabilizovati Srpsku

15

34

Kako da riješite sukob u ljubavnoj vezi? Ovo su najbolji načini

