Jedna epizoda „Simpsonovih“ pokreće teorije o slučaju Epstajn, u dokumentima i tvorac serije

08.02.2026

16:52

Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

Nakon objavljivanja nove serije dokumenata o Epstajnu, neki gledaoci su počeli da tvrde da jedna epizoda iz 2000. godine zapanjujuće podsjeća na slučaj Džefrija Epstajna, seksualnog prestupnika koji je godinama trgovao maloljetnicima i okupljao bogate i moćne ljude na svojim privatnim ostrvima.

Epizoda koja je ponovo privukla pažnju nosi naslov „Kompjuter je nosio preteće cipele“ i prati Homera koji otkriva internet i pod pseudonimom Gospodin X pokreće tračarski blog. Nakon što prestanu da mu stižu dojave, počinje da izmišlja priče, ali se jedna od njih ispostavi kao istinita, zbog čega ga moćni ljudi kidnapuju i odvode na izolovano ostrvo. Tamo Homer upozorava javnost da „jezivi čudaci na nekom ostrvu“ tajno vladaju svijetom.

Ime tvorca serije se pojavljuje u dokumentima

Gledaoci danas povezuju priču sa Epštajnovim privatnim ostrvima Litl Sent Džejms i Grejt Sent Džejms, poznatim kao Epštajnovo ostrvo, gdje se, prema sudskim dokumentima, dešavalo zlostavljanje maloljetnika.

Na društvenim mrežama pojavili su se komentari poput: „Simpsonovi su prvi upozorili svet na Epstajnove dosijee“ i „Simpsonovi su nas upozorili na ono što se dešava na ostrvu“, zbog čega se epizoda ponovo masovno dijeli i gleda, javlja Junilad. Međutim, u komentarima se takođe navodi da je epizoda zapravo samo parodija na seriju „Zatvorenik“ iz 1960-ih.

Dodatnu pažnju je privukla i činjenica da se ime tvorca serije, Meta Greninga, pominje u dokumentima Ministarstva pravde SAD, a Epstajnova tužiteljka Virdžinija Đufre je u svojim memoarima tvrdila da ju je Epštajn prisilio da se sastane sa njim tokom ljeta privatnim avionom.

Scenarista Al Džin je objasnio da je to stvar statistike: kada napišete stotine epizoda, neke će se neizbježno vremenom poklopiti sa stvarnošću.

(indeks)

Džefri Epstajn

Simpsonovi

