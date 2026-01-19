Logo
Large banner

Putin se okupao u ledenoj vodi povodom Bogojavljenja

Izvor:

SRNA

19.01.2026

10:59

Komentari:

0
Путин се окупао у леденој води поводом Богојављења
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin tradicionalno se okupao u ledenoj vodi povodom Bogojavljenja, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju", rekao je Peskov.

Šef Ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev objavio je video-snimak na kojem je Putin prikazan kako tradicionalno tri puta zaranja u ledenu vodu.

Osim Putina, sinoć se povodom Bogojavljenja u ledenoj vodi tradicionalno okupao i predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Banjalučanin našao kovertu s parama i zadržao: Policija ga uhapsila

Pravoslavci širom svijeta, uključujući Srbe, proslavljaju danas Bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista kojim je počela njegova misija i propovijedanje hrišćanske vjere.

Isusa Hrista je na rijeci Jordan krstio Jovan Krstitelj koji je krštava ljude, pripremajući ih tako za dolazak Mesije.

Predanje kaže da je Jovan prepoznao Mesiju u Isusu koji je došao na Jordan da se krsti, a jevanđelisti su zapisali njegove riječi: "Ti treba mene da krstiš, a ti dolaziš meni".

Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, jer se smatra da su se u trenutku krštenja prvi put zajedno pojavili Otac, Sin i Duh Sveti, čime je prvi put objavljena tajna Svete Trojice koji su postali simbol vjere.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Banjalučanka našla kovertu s parama i zadržala: Policija je uhapsila

2 h

0
Дјевојка у празничној депресији

Zdravlje

Danas je najdepresivniji dan u godini: Ovaj ponedjeljak je kritičan zbog više razloga

2 h

0
Јапанска премијерка распушта парламент

Svijet

Japanska premijerka raspušta parlament

2 h

0
Полиција одузела трептаче од возача аудија

Gradovi i opštine

Policija oduzela treptače od vozača audija

2 h

0

Više iz rubrike

Јапанска премијерка распушта парламент

Svijet

Japanska premijerka raspušta parlament

2 h

0
Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

Svijet

Poznati novi detalji horora u Španiji: Okolnosti su čudne

2 h

0
Доналд Трамп је упутио језиву поруку

Svijet

Donald Tramp je uputio jezivu poruku

2 h

1
Орбан: Солидарност са шпанским народом у тешком тренутку

Svijet

Orban: Solidarnost sa španskim narodom u teškom trenutku

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner