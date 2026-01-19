Putin se okupao u ledenoj vodi povodom Bogojavljenja

Predsjednik Rusije Vladimir Putin tradicionalno se okupao u ledenoj vodi povodom Bogojavljenja, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju", rekao je Peskov.

Šef Ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev objavio je video-snimak na kojem je Putin prikazan kako tradicionalno tri puta zaranja u ledenu vodu.

Osim Putina, sinoć se povodom Bogojavljenja u ledenoj vodi tradicionalno okupao i predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko.

Pravoslavci širom svijeta, uključujući Srbe, proslavljaju danas Bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista kojim je počela njegova misija i propovijedanje hrišćanske vjere.

Isusa Hrista je na rijeci Jordan krstio Jovan Krstitelj koji je krštava ljude, pripremajući ih tako za dolazak Mesije.

Predanje kaže da je Jovan prepoznao Mesiju u Isusu koji je došao na Jordan da se krsti, a jevanđelisti su zapisali njegove riječi: "Ti treba mene da krstiš, a ti dolaziš meni".

Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, jer se smatra da su se u trenutku krštenja prvi put zajedno pojavili Otac, Sin i Duh Sveti, čime je prvi put objavljena tajna Svete Trojice koji su postali simbol vjere.