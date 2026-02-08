Blanuša nakon poraza: Ovo je poruka i iskustvo za naredne izbore

Branko Blanuša, kandidat SDS-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske nakon poraza kaže da je ovo pouka i iskustvo da se što bolje pripreme za naredne izbore u oktobru ove godine.

Prije njegovog obraćanja iz SDS-a je navedeno da je Blanuša na ponovljenim izborima osvojio oko 30 odsto glasova dok je kandidat SNSD-a Siniša Karan dobio podršku 70 odsto birača.

"Želim da se zahvalim svim ljudima iz Srpske demokratske strane i drugih opozicionih stranaka koje su uložile velike napore u pripremi i organizaciji ovog današnjeg dana, zaštite rezultata na biračkim mjestima. Hvala svim ljudima koji su izašli na izbore i onima koji su slobodno glasali. Moram reći i ono da je nešto što je vrlo iznenađujuće, a to je da je 95 odsto Republike Srpske glasalo na jedan način, a onda pet odsto potpuno drugačije. Vidljivo je da je prethodnih dana i danas bilo prisutno sve ono što se dešavalo na ovim izbornim mjestima, neću govoriti o onome što su moji prethodnici pričali što je bilo uočljivo tokom dana. Moram reći da su ogromni resursi javni uloženi na ove izbore kroz različite usluge, zatim ucjene i druge stvari koje su rađene na ovom prostoru gdje su ponovljeni izbore, a to je posebno izraženo kroz kupovinu glasova", rekao je Blanuša.

Istakao je da je dobro što će Republika Srpska imati predsjednika Republike i to je dobro da institucije počnu da funkcionišu.

Na pitanje da li je razočaran, Blanuša kaže: "Ovo je utakmica i iskustvo. Kad izgubite neku utakmicu onda nastojite da izvučete pouku i da se što bolje pripremite za sljedeću utakmicu, a naredna je u oktobru ove godine. Iz svega treba da izvučemo pouku".