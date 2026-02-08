Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

Nakon održanih prijevremenih izbora za predsjednika Srpska 23. novembra Branko Blanuša je pobijedio u Prijedoru. Nakon ponovljenih izbora na dva biračka mjesta gdje je kandidat SNSD-a Siniša Karan izgubio sa 97 glasova razlike, sada je pobijedio sa 102 glasa više čime je i Prijedor na listi gradova koji su glasali za kandidata SNSD-a.

"U Prijedoru smo na dva biračka mjesta izgubili ukupno 97 glasova razlike, a sada smo pobijedili sa 102 glasa razlike što je ukupno promijenilo kompletan rezultat u Prijedoru, pa je Siniša Karan uz druge gradove pobijedio i u Prijedoru. Zahvaljujemo se građanima Prijedora, bez obzira na koga su glasali, što im je ovaj kratak period bio dovoljan da razumiju da je izbor 23. novembra bio pogrešan i što su tu grešku ispravili", kaže portparol SNSD-a Radovan kovačević.

Razlika u Doboju će biti povećana miniamlno za 1.000 glasova, a u Laktašima minimalno za 300 glasova. Kada tome dodamo i Bratunac, mislim da vam je potpuno jasno koliko su probudili inat i ljubav naroda Republike Srpske da svojim glasom i voljom brane Republiku Srpsku, saopštio je Kovačević.