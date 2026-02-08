Logo
Large banner

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

Izvor:

ATV

08.02.2026

20:29

Komentari:

0
Синиша Каран
Foto: ATV

Nakon održanih prijevremenih izbora za predsjednika Srpska 23. novembra Branko Blanuša je pobijedio u Prijedoru. Nakon ponovljenih izbora na dva biračka mjesta gdje je kandidat SNSD-a Siniša Karan izgubio sa 97 glasova razlike, sada je pobijedio sa 102 glasa više čime je i Prijedor na listi gradova koji su glasali za kandidata SNSD-a.

"U Prijedoru smo na dva biračka mjesta izgubili ukupno 97 glasova razlike, a sada smo pobijedili sa 102 glasa razlike što je ukupno promijenilo kompletan rezultat u Prijedoru, pa je Siniša Karan uz druge gradove pobijedio i u Prijedoru. Zahvaljujemo se građanima Prijedora, bez obzira na koga su glasali, što im je ovaj kratak period bio dovoljan da razumiju da je izbor 23. novembra bio pogrešan i što su tu grešku ispravili", kaže portparol SNSD-a Radovan kovačević.

Razlika u Doboju će biti povećana miniamlno za 1.000 glasova, a u Laktašima minimalno za 300 glasova. Kada tome dodamo i Bratunac, mislim da vam je potpuno jasno koliko su probudili inat i ljubav naroda Republike Srpske da svojim glasom i voljom brane Republiku Srpsku, saopštio je Kovačević.

Podijeli:

Tagovi:

Siniša Karan

Prijedor

rezultati ponovljenih izbora

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик честитао побједу Карану

Republika Srpska

Dodik čestitao pobjedu Karanu

24 min

3
Каран и Блануша

Republika Srpska

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

30 min

0
Из СДС-а већ закукали, сви криви сем њих: "Данашњи дан је брука и срамота за Српску"

Republika Srpska

Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

33 min

0
Пребројани Станари: Подршку грађана добио Каран

Republika Srpska

Prebrojani Stanari: Podršku građana dobio Karan

39 min

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

38

Karan - Blanuša: Rezultati izbora po gradovima i opštinama

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner