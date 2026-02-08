Logo
Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

Izvor:

ATV

08.02.2026

20:07

Komentari:

0
Из СДС-а већ закукали, сви криви сем њих: "Данашњи дан је брука и срамота за Српску"

I dok stižu prvi rezultati ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, SDS, svjestan novog izbornog poraza, već je zakukao.

Šef kluba poslanika ove partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ognjen Bodiroga, ocijenio je današnji izborni dan kao "bruku demokratije u Republici Srpskoj".

Na pres konferenciji SDS, Bodiroga je istakao da SDS potpuno relaksirano čeka izborne rezultate, te je krenuo sa već standardnom pričom.

"Jedva čekamo da vidimo stanje nacije. Vidjećemo da li je normalno da se 350 miliona KM narodnog novca u raznim aferama, da li je normalno da su putevi u istočnom dijelu Srpske u katastrofalnom stanju, da se na poziciji v.d. predsjednika RS nalazi NATO lobista Ana Trišić Babić", istakao je Bodiroga.

Opet je pričao i o navodnoj kupovini glasova.

"Ovo je borba za opstanak Srpske. Što se tiče izbora, ovo je bruka i sramota", poručio je Bodiroga.

Čini se da je krajnje vrijeme da opozicione partije i njihovi lideru preuzmu odgovornost za višegodišnje izborne poraze.

