"Karan pobjeđuje još ubjedljivije nego prošli put"

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da prema trenutnim informacijama Siniša Karan je značajno uvećao ili uduplao prednost nad Brankom Blanušom u odnosu na izbore održane 23. novembra.

"Na prvom mjestu u Laktašima Siniša Karan 2169 glasova, Blanuša 900. Doboj Siniša Karan 4.200 glasova, Blanuša 800. Zvornik Siniša Karan 2030 glasova, Blanuša 690. Bratunac, Siniša Karan 1220 glasova, Blanuša 460 glasova", saopštio je Kovačević.

To jasno pokazuje da su trendovi ne u korist Siniše Karana, nego ukazuju da je Siniša Karan ovaj put pobijedio još ubjedljivije. Samo nas čačkajte, pa ćete vidjeti šta je odgovor naroda Republike Srpske, saopštio je Kovačević.

"U Milićima gdje su izbori ponavljani na dva mjesta, razlika za Karana je 23. novembra bila 86 glasova, a sada je 161 glas. U Banjaluci na jednom biračkom mjestu gdje je Blanuša osvojio 87 glasova, a Siniša Karan 60. Sada je Siniša Karan dobio 128, a Blanuša 59. Duplo više je osvojio glasova. Jasno se vidi trend da su građani Srpske prepoznali ovaj krug, ovaj cirkus i ovu koaliciju Sarajeva, Šmita, opozicije Republike Srpske", rekao je Kovačević.

On je poručio i da je 23. novembra bilo krađe na izborima, ali su krali ljudi iz opozicije.

"U osmacima 23. novembra Karan dobio 125 glasova, Blanuša dobio 120. Sada Siniša Karan dobio 267, Blanuša dobio 72. To su trendovi draga gospodo, to je ono što ste probudili u ljudima", rekao je Kovačević.