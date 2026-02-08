Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

Siniša Karan, kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, već je nadoknadio zaostatak od 6.500 glasova koji je imao nakon što je CIK poništio glasove iz novembra.

I ne samo to, Karan je protivkandidata iz SDS-a Branka Blanušu već ostavio iza sebe za skoro 6 hiljada glasova.

Naime, na nešto više od 80,88 odsto prebrojanih mjesta na ponovljenim izborima Karan ima ukupno 218.481 glasova, dok je Blanuša osvojio 210.909.

Rezultati ponovljenih izbora

Ovaj trending ukazuje da je Karan novi predsjednik Republike Srpske, ali napominjemo da treba sačekati da se prebroje svi glasovi.