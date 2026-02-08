Karan - Blanuša: Rezultati izbora po gradovima i opštinama

Iz opština i gradova u Republici Srpskoj pristižu rezultati ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika, koji su održani danas, u nedjelju, 8. februara.

Izbori su, podsjetimo, ponovljeni na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Banjaluka

Goran Maričić, v.d. predsjednika Gradskog odbora SNSD Banjaluka, tvrdi da je kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan na ponovljenim izborima u Banjaluci na jedinom glasačkom mjestu, u Šargovcu, ubjedljivo pobijedio.

Prijedor

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan pobijedio je u Prijedoru na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske, podaci su Izbornog štaba Gradskog odbora SNSD-a Prijedor.

"Karan je na dva biračka mjesta na kojima su se izbori ponavljali osvojio 566 glasova, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 228", rekao je Srni potpredsjednik prijedorskog SNSD-a Slobodan Javor.

U Gornjim Orlovcima Karan je, navodi Srna, osvojio 280, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 145 glasova, dok je u Saničanima SNSD osvojio 286, a SDS 83.

Doboj

Danijel Jošić, predsjednik Izbornog štaba SNSD-a Doboj, proglasio je pobjedu Siniše Karana u ovom gradu, na ponovljenim prijevremenim izborima u Republici Srpskoj, održanim danas, u nedjelju, 8. februara.

Brčko

Kandidat SNSD-a za presdjednika Republike Srpske Siniša Karan osvojio je najviše glasova na ponovljenim izborima na biračkom mjestu u Slijepčevićima kod Brčkog, saopšteno je iz Izborne komisije distrikta.

​"Prema preliminarnim rezultatima sa ovog biračkog mjesta, Karan je osvojio osvojio 54 glasa, kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio je povjerenje 33 birača, dok je Igor Gašević osvojio jedan glas", rekla je Srni član Izborne komisije distrikta Ljiljana Orendi.

Stanari

Kandidat SNSD-a Siniša Karan na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske dobio je najviše glasova na biračkom mjestu Mitrovići u Stanarima, rečeno je Srni iz Opštinske izborne komisije /OIK/.

Karan je osvojio podršku 37 birača, a kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 31 glas.

Nevesinje

Na biračkom mjestu u Nevesinju na kojem su ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske pobijedio je kandidat SNSD-a Siniša Karan, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji /OIK/.

Karan je dobio 132 glasa, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 57 glasova.

Lopare

Kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 89, a kandidat SNSD-a Siniša Karan 24 glasa na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske koji su održani na jednom biračkom mjestu u Loparama.

Predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Davor Vićić rekao je Srni da na biračkom mjestu Koretaši u opštini Lopare nije bilo glasova za ostale predsjedničke kandidate.

Bileća

Kandidat SNSD-a na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan pobijedio je na biračkom mjestu u selu Vranjska u Bileći, izjavila je predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Jelena Kapor.

Ona je navela da je Karan osvojio 31 glas, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 18.

"Na biračkom mjestu u bilećkom selu Vranjska danas je glasalo 49 birača ili 59,75 odsto", navela je Kaporova, prenosi Srna.

Gacko

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan pobijedio je na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu Brljevo u Gacku, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji /OIK/.

Karan je osvojio 83 glasa, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 64. Prema podacima OIK-a, od 230 birača glasalo je 147 ili 63,91 odsto.

Vlasnica

Na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu Srednjoškolski centar jedan u Vlasenici pobijedio je kandidat SNSD-a Siniša Karan, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Sanja Ristić.

Ristićeva je navela da je Karan osvojio je 145 glasova, SDS-ov kandidat Branko Blanuša 78, dok su četiri listića bila nevažeća.

Ona je naglasila da je Karan na ponovljenim izborima dobio 10 glasova više nego na glasanju 23. novembra 2025. godine.

Rudo

Kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je najviše glasova na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu Štrpci u opštini Rudo, rečeno je Srni iz Opštinske izborne komisije /OIK/.

Karan je dobio 187 glasova birača, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio 100 glasova. Kandidat Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku i Igor Gašević nezavisni kandidat dobili su po jedan glas.

Na biračkom mjestu Štrpci glasala su ukupno 292 birača, odnosno 29,31 odsto od ukupno 996 birača, a evidentirana su i tri nevažeća glasačka listića.

Osmaci

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan osvojio je na ponovljenim prijevremenim izborima u Osmacima 267 glasova, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 72 glasa, preliminarni su podaci Opštinske izborne komisije /OIK/ Osmaci.

"U opštini Osmaci na jednom biralištu na kojima su ponovljeni izbori glasalo je 347 birača ili 50,95 odsto od ukupno 681 upisanih u birački spisak", rekao je Srni predsjednik OIK-a Osmaci Vlado Kapur.

On je podsjetio da su, prema odluci CIK-a, od šest biračkih mjesta u Osmacima, izbori ponovljeni samo na jednom.

Ugljevik

Na biračkom mjestu Prigradsko u Ugljeviku kandidat SNSD Siniša Karan osvojio je 320 glasova, dok je kandidat SDS Branko Blanuša dobio 202 glasa, rečeno je Srni u Opštinskom odboru SNSD Ugljevik.

Na ponovljenim izborima u novembru na ovom je biračkom mjestu Karan osvojio 327 glasova, Blanuša 199.

Izborni dan u Ugljeviku protekao je mirno, bez problema i bez prigovora, a izlaznost građana na ponovljenim prijevremenim izbori za predsjednika Republike Srpske je 57 odsto.

Na jednom biračkom mjestu gdje su u Ugljeviku ponovljeni izbori upisano je 936 birača.