Zatvorena biračka mjesta na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske

Na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske zatvorena su večeras u 19 časova.

Najveći broj glasačkih mjesta bio je na području Zvornika, Doboja, Laktaša i Bratunca, a prema podacima gradskih i opštinskih izbornih komisija zabilježena je veća izlaznost u odnosu na izbore održane 23. novembra prošle godine.

Do 15 časova, prema podacima CIK-a, glasalo je 32.427 ili 38.39 odsto birača.