Velika izlaznost na ponovljenim prijevremenim izborima

Zabilježena je velika izlaznost na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica.

Kako su naveli iz Centralne izborne komisije BiH, na 136 biračkih mjesta do 15:00 sati glasalo je 32.427 ili 38,39 odsto birača.

Lokalne komisije uradile su presjek stanja u 15:00 sati, a na biračkim mjestima u Doboju glasalo je 46 odsto građana upisanih u birački spisak. U Doboju se izbori ponavljaju na 31 biračkom mjestu, a pravo glasa ima 17.562 birača.

U 15:00 sati u Zvorniku izlaznost je bila 28,91 odsto što je za dva odsto veća izlaznost nego 23. novembra.

U Stanarima je do 15:00 sati glasalo 60 odsto građana upisanih u birački spisak. Izbori se ponavljaju na jednom biračkom mjestu u Stanarima na kojem pravo glasa ima 220 birača.

U Prijedoru je do 15:00 sati na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo 599 građana ili 40,97 odsto upisanih u birački spisak.

Na biračkom mjestu u selu Biograd u opštini Nevesinje glasalo je 45,90 odsto građana upisanih u birački spisak. Na biračkom mjestu Srednjoškolski centar jedan u Vlasenici glasao je 191 birač, odnosno 41,16 odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak.

Na biračkom mjestu u bilećkom selu Vranjska glasalo je 48,78 odsto birača, prenosi Srna.

Na 13 biračkih mjesta u opštini Bratunac glasalo je 2.419 birača ili 36,80 odsto upisanih u birački spisak. Na biračkom mjestu Šargovac u Banjaluci glasala su 164 birača od ukupno 539, što je oko 30 odsto upisanih u birački spisak.