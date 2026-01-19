Koji polovnjaci su bili najtraženiji prošle godine?

Prodaja polovnih automobila iz uvoza u Srbiji tokom 2025. godine porasla je za gotovo devet odsto u odnosu na 2024. godinu, dok su prosječne cijene polovnjaka bile u prosjeku pet odsto više nego godinu dana ranije, pokazuje istraživanje sajta Polovni automobili.

Uprkos rastu cijena, interesovanje kupaca nije oslabilo, a tržište polovnih vozila je zabilježilo jednu od najdinamičnijih godina u posljednjem periodu.

Istraživanje je obuhvatilo prodajne rezultate polovnih automobila prvi put registrovanih u Srbiji tokom 2025. godine, prikupljene u saradnji sa CUBE timom, kretanje prosječnih cijena polovnih automobila oglašenih na sajtu, kao i interesovanje kupaca kada je riječ o modelima, brendovima i vrstama pogonskog goriva.

Tokom 2025. godine u Srbiji je registrovano 144.175 polovnih automobila iz uvoza, dok je godinu dana ranije ta cifra iznosila 132.340 vozila. Rast od gotovo devet odsto predstavlja nastavak oporavka započetog u 2024. godini, ali i jasan signal da se tržište polovnjaka u Srbiji stabilizovalo i ušlo u fazu snažnijeg rasta, navodi se u istraživanju.

Cijene polovnjaka u Srbiji takođe su nastavile da rastu. Prosečne cene svih putničkih vozila oglašenih na sajtu Polovni automobili starosti do 20 godina (kategorija koja je najtraženija na portalu) porasle su za nešto više od pet odsto u odnosu na 2024. godinu. Prosječne cijene oglašenih polovnjaka bile su u blagom padu u prvih pet mjeseci prošle godine, ali je od maja ponovo došlo do rasta, što ukazuje na nešto veću potražnju u drugoj polovini 2025. godine.

Što se tiče modela, navike kupaca polovnih automobila u Srbiji nisu se značajnije mijenjale ni tokom 2025. godine. Među najprodavanijim brendovima i dalje dominiraju evropski proizvođači, prije svih njemački, sa Folksvagenom na prvom mestu, iza kojeg slede Audi, Pežo, Opel i BMW. Zanimljiv je podatak da lista pet najprodavanijih modela izgleda identično kao i u 2024. godini. Prvo mjesto čvrsto drži Folksvagen Golf, a dalje ga prate Polo, Pasat, Audi A4 i Opel Astra.

Ipak, podaci o interesovanju korisnika sajta Polovni automobili otkrivaju da se struktura pretraga djelimično razlikuje od strukture prodaje. Tokom 2025. godine najviše pregleda imali su modeli Audi A4 i Audi A6, zatim BMW 320, Audi A3 i Golf 6. Ovi podaci govore da kupci često razmatraju i modele iz višeg segmenta, čak i kada se odluče za racionalnije opcije.

Kao što kupci ne odstupaju od određenih brendova i modela, tako se i dalje većinski opredjeljuju za vozila sa dizel agregatima, koja čine 59 odsto ukupne prodaje polovnjaka iz uvoza. Benzinci učestvuju sa 33 odsto, dok hibridna vozila čine nešto više od četiri odsto ukupne prodaje.

Ostale vrste pogona čine zanemarljiv deo tržišta, što još jednom potvrđuje da je interesovanje za električne polovnjake i dalje jako malo. Ono što je primetno jeste da polako raste interesovanje za polovnjake sa benzinskim motorima (njihova prodaja porasla za oko četiri odsto u odnosu na 2024. godinu), koji su recimo dominantni kada je riječ o prodaji novih vozila.

„Sudeći po trenutnim pokazateljima i dostupnim podacima, postoji realna mogućnost da 2026. godina donese dalju stabilizaciju tržišta i rast prodaje polovnih vozila. Posljednje informacije koje dolaze od nekih velikih evropskih oglasnika govore da se cene polovnjaka na teritoriji EU smiruju i da su čak u padu u nekim segmentima, što bi moglo dodatno da doprinese stabilnoj ponudi i realnijim cenovnim okvirima na našem tržištu. Naravno, sve pod uslovom da ne dođe do većih promjena i neizvjesnosti kada je u pitanju ukupna geopolitička situacija“, zaključuju istraživači sajta Polovni automobili.

