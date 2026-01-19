Može li staklo na automobilu da pukne na ekstremnoj hladnoći?

Ukoliko već postoji sitno oštećenje, rizik je veliki, jer to mjesto dodatno slabi strukturu stakla.

Iako možda zvuči nevjerovatno, zabeleženi su brojni slučajevi u kojima su automobilska stakla pucala ili se rasipala bez ikakvog udarca. Tokom toplotnih talasa, automobili parkirani na suncu dobijali su pukotine na vjetrobranskom staklu, ponekad odmah nakon uključivanja klima-uređaja.

Slični problemi javljaju se i zimi, kada jaka hladnoća spolja i naglo zagrevanje iznutra stvaraju veliki temperaturni stres, piše Jalopnik.

Glavni uzrok je neravnomerna promjena temperature. Kada vozilo stoji na suncu, staklo i metal se zagrijavaju različitom brzinom.

Ako se potom uključi klima-uređaj, unutrašnja strana stakla se naglo hladi, dok je spolja i dalje vrela. Taj temperaturni šok stvara naprezanje, a i najmanja oštećenja ili mikropukotine postaju tačke pucanja.

Zimi se dešava suprotno. Spoljašnje staklo je ledeno, a snažno uključivanje grijača ili odmagljivača brzo zagrijava unutrašnju stranu, što opet dovodi do naprezanja i mogućeg pucanja.

Zašto neka stakla pucaju, a druga se rasprsnu od‌jednom

Vjetrobransko staklo je napravljeno od laminiranog stakla, koje se sastoji od dva sloja povezana folijom. Zbog te strukture, ono najčešće puca postepeno, a pukotina se vremenom širi.

Bočna i zadnja stakla su uglavnom od kaljenog stakla, koje je projektovano da se pri dostizanju granice naprezanja rasprsne od‌jednom, uz glasan prasak.

Svijet Francuskoj prijeti potop: Počela evakuacija stanovništva

Ako već postoji sitno oštećenje, rizik je još veći, jer to mjesto dodatno slabi strukturu stakla.

Kako smanjiti rizik od pucanja stakala

Najvažnije je na vrijeme sanirati male okrnjene dijelove ili "tačkice" na staklu. Takođe, izbjegavajte nagle temperaturne promjene. Leti, pre uključivanja klime, provjetrite kabinu i postepeno snižavajte temperaturu.

Prilikom pranja automobila ne polijevajte vrelo staklo hladnom vodom – i obrnuto.

Zimi, nemojte naglo uključivati maksimalno grijanje niti sipati vrelu vodu na zaleđeno staklo. Postepeno zagrijavanje i korišćenje strugača za led najbolji su način da se izbjegnu pukotine i lomovi.

(B92)