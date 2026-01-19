Logo
Francuskoj prijeti potop: Počela evakuacija stanovništva

Izvor:

Tanjug

19.01.2026

09:53

Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва

Grad Narbon u departmanu Od u regionu Landok-Rusijon na jugu Francuske djelimično je evakuisan zbog rizika od poplava, a u četiri departmana južne Francuske na snazi je narandžasto meteo-upozorenje, saopštila je danas služba Meteo-Frans.

Naradžasto meteo-upozorenje izadato je zbog očekivanih jakih kišnih padavina i poplava u Odu, Istočnim Pirinejima, Gornjoj Korzici i Južnoj Korzici, prenosi portal BFMTV.

Prefekt departmana Od izdao je u nedjelju uveče naredbu za evakuaciju dva naselja u Narbonu kojima prijete obilne kiše.

Stanovnici jednospratnih kuća u narbonskim okruzima Marosan i La Majol evakuisani su u sportski park ili u Narbon arenu, navodi se u saopštenju prefekture Od.

Izlivanje rijeke Sese izazvalo je manju materijalnu štetu i dovelo je do deset intervencija spasilačkih i bezbjednosnih snaga tokom noći sa subote na nedjelju, uključujući dva spasavanja helikopterom. Međutim, u saopštenju prefekture departmana Od potvrđeno je da nije bilo žrtava ni povrijeđenih.

Prefekt Oda je pozvao sugrađane na "najveću budnost" zbog najavljenih poplava u ovom gradu sa skoro 60.000 stanovnika.

