Francuskoj prijeti potop: Počela evakuacija stanovništva

Izvor:
Tanjug
19.01.2026
09:53
Komentari:0
Grad Narbon u departmanu Od u regionu Landok-Rusijon na jugu Francuske djelimično je evakuisan zbog rizika od poplava, a u četiri departmana južne Francuske na snazi je narandžasto meteo-upozorenje, saopštila je danas služba Meteo-Frans.
Naradžasto meteo-upozorenje izadato je zbog očekivanih jakih kišnih padavina i poplava u Odu, Istočnim Pirinejima, Gornjoj Korzici i Južnoj Korzici, prenosi portal BFMTV.
Prefekt departmana Od izdao je u nedjelju uveče naredbu za evakuaciju dva naselja u Narbonu kojima prijete obilne kiše.
Stanovnici jednospratnih kuća u narbonskim okruzima Marosan i La Majol evakuisani su u sportski park ili u Narbon arenu, navodi se u saopštenju prefekture Od.
Izlivanje rijeke Sese izazvalo je manju materijalnu štetu i dovelo je do deset intervencija spasilačkih i bezbjednosnih snaga tokom noći sa subote na nedjelju, uključujući dva spasavanja helikopterom. Međutim, u saopštenju prefekture departmana Od potvrđeno je da nije bilo žrtava ni povrijeđenih.
Prefekt Oda je pozvao sugrađane na "najveću budnost" zbog najavljenih poplava u ovom gradu sa skoro 60.000 stanovnika.
🔴 Inondations : l'Hérault et l'Aude sous les eaux — LCI (@LCI) January 19, 2026
🗣️ "420 sapeurs-pompiers mobilisés" annonce Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pic.twitter.com/LxGQhMiMYa
