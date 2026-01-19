Logo
Large banner

Dječak (2) doživio moždanu smrt nakon operacije: Roditelji se nadali čudu, krive ljekare za nemar

Izvor:

Telegraf

19.01.2026

09:42

Komentari:

0
Дјечак (2) доживио мождану смрт након операције: Родитељи се надали чуду, криве љекаре за немар
Foto: Pexels

Mali Denis, dječak od samo dvije i po godine, koji je doživio moždanu smrt nakon operacije u Okružnoj bolnici u Konstanci, preminuo je sinoć u bolnici Grigore Aleksandresku u Bukureštu. Skoro mjesec dana dijete je održavano u životu samo uz pomoć aparata, dok su se roditelji molili za čudo i pokušavali da dobiju odgovore. Porodica optužuje ljekare za nemar i najavljuje da će tužiti bolnicu.

Denis je bio moždano mrtav više od tri nedjelje. Mališanin je disao samo uz pomoć aparata. Međutim, sinoć je dječakovo srce otkazalo.

илу-умор-главобоља-06122025

Zdravlje

Imate jake glavobolje ovih dana? Meteorolog otkriva razlog

Denisa su roditelji doveli na hitnu pomoć bolnice u Konstanci, u noći između 17. i 18. decembra. Bio je hospitalizovan, a nakon niza testova, sljedećeg dana, u 11:30, podvrgnut je operaciji, hirurškoj intervenciji koja je trajala pet sati, kažu roditelji. Pošto se stanje mališana brzo pogoršavalo, porodica je zatražila hitan premještaj.

Po dolasku u Bukurešt, u bolnicu Grigore Aleksandresku, ljekari su potvrdili najgore strahove roditelja. Skoro mjesec dana, jadni ljudi su se nadali čudu.

"Utvrđeno je da postoji i aktivni cerebralni edem, koji je, kakav je bio, bio nepovratan i od tog trenutka nam je rečeno da su šanse za preživljavanje mališana blizu nule i desni pneumotoraks, na desnom plućnom krilu. Dijagnoze koje nismo znali iz Konstance", izjavio je otac djeteta.

lepa brena

Scena

Lepa Brena otkrila: Kod Baba Vange sam spavala na šećeru

Porodica optužuje ljekare u Okružnoj bolnici u Konstanci za nemar i vjeruje da bi mališan imao šansu da živi da ih ljekari i medicinske sestre nisu ignorisali.

"Rečeno nam je da je dijete u veoma teškom stanju i da je to sve što mogu da nam kažu", rekao je otac djeteta.

Ogorčenje ožalošćenih roditelja je još veće jer kažu da se niko od nadležnih nije zainteresovao za njihovu sudbinu posljednjih nedjelja.

"Niko nije kontaktirao roditelje da ih pita da li im je potrebna podrška, da li im je potrebna pomoć. Obavijestili smo ANSMC, odakle čekamo da vidimo da li su medicinski protokoli poštovani i kako tačno. Takođe smo obavijestili DSP. U ovom trenutku čekamo odgovore od vlasti", rekao je Giulfer Ismail, advokat porodice.

Mraz zima

Region

Ledeno jutro u Crnoj Gori: Izmjereno -22 stepena

U sličnoj situaciji je Anka, šestogodišnja djevojčica, koja je takođe doživjela moždanu smrt nakon apendektomije u istoj bolnici u Konstanci. Samo deset minuta nakon operacije, dijete je doživjelo kardiorespiratorni zastoj. I ona je prebačena u Bukurešt, a njeno stanje je i dalje podjednako ozbiljno.

Podijeli:

Tagovi:

dijete

bolnica

Bukurešt

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Zahvalnost generalu Lugonji za ogroman doprinos odbrani Srpske

3 h

1
Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

Scena

Katarina Živković progovorila o svadbi i Stojku

3 h

0
У воду за чишћење подова додајте овај зачин и кућа ће мирисати данима

Savjeti

U vodu za čišćenje podova dodajte ovaj začin i kuća će mirisati danima

3 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica o zahtjevu opozicije: Desetine hiljada akata ne mogu biti poništene

4 h

2

Više iz rubrike

Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона

Svijet

Ruska PVO oborila 92 ukrajinska drona

4 h

0
Хаос у жељезничком саобраћају након несреће у Шпанији

Svijet

Kolaps nakon teške nesreće: Poremećen saobraćaj više od 200 vozova

4 h

0
Лукашенко заронио у ледену воду на минус 15 степени

Svijet

Lukašenko zaronio u ledenu vodu na minus 15 stepeni

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Nakon tri godine potrage penzioner (72) iz BiH uhapšen u Italiji: Ima veliki dosije

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner