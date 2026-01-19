Dječak (2) doživio moždanu smrt nakon operacije: Roditelji se nadali čudu, krive ljekare za nemar

Mali Denis, dječak od samo dvije i po godine, koji je doživio moždanu smrt nakon operacije u Okružnoj bolnici u Konstanci, preminuo je sinoć u bolnici Grigore Aleksandresku u Bukureštu. Skoro mjesec dana dijete je održavano u životu samo uz pomoć aparata, dok su se roditelji molili za čudo i pokušavali da dobiju odgovore. Porodica optužuje ljekare za nemar i najavljuje da će tužiti bolnicu.

Denis je bio moždano mrtav više od tri nedjelje. Mališanin je disao samo uz pomoć aparata. Međutim, sinoć je dječakovo srce otkazalo.

Denisa su roditelji doveli na hitnu pomoć bolnice u Konstanci, u noći između 17. i 18. decembra. Bio je hospitalizovan, a nakon niza testova, sljedećeg dana, u 11:30, podvrgnut je operaciji, hirurškoj intervenciji koja je trajala pet sati, kažu roditelji. Pošto se stanje mališana brzo pogoršavalo, porodica je zatražila hitan premještaj.

Po dolasku u Bukurešt, u bolnicu Grigore Aleksandresku, ljekari su potvrdili najgore strahove roditelja. Skoro mjesec dana, jadni ljudi su se nadali čudu.

"Utvrđeno je da postoji i aktivni cerebralni edem, koji je, kakav je bio, bio nepovratan i od tog trenutka nam je rečeno da su šanse za preživljavanje mališana blizu nule i desni pneumotoraks, na desnom plućnom krilu. Dijagnoze koje nismo znali iz Konstance", izjavio je otac djeteta.

Porodica optužuje ljekare u Okružnoj bolnici u Konstanci za nemar i vjeruje da bi mališan imao šansu da živi da ih ljekari i medicinske sestre nisu ignorisali.

"Rečeno nam je da je dijete u veoma teškom stanju i da je to sve što mogu da nam kažu", rekao je otac djeteta.

Ogorčenje ožalošćenih roditelja je još veće jer kažu da se niko od nadležnih nije zainteresovao za njihovu sudbinu posljednjih nedjelja.

"Niko nije kontaktirao roditelje da ih pita da li im je potrebna podrška, da li im je potrebna pomoć. Obavijestili smo ANSMC, odakle čekamo da vidimo da li su medicinski protokoli poštovani i kako tačno. Takođe smo obavijestili DSP. U ovom trenutku čekamo odgovore od vlasti", rekao je Giulfer Ismail, advokat porodice.

U sličnoj situaciji je Anka, šestogodišnja djevojčica, koja je takođe doživjela moždanu smrt nakon apendektomije u istoj bolnici u Konstanci. Samo deset minuta nakon operacije, dijete je doživjelo kardiorespiratorni zastoj. I ona je prebačena u Bukurešt, a njeno stanje je i dalje podjednako ozbiljno.