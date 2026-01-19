Душко је страдао на Богојављење, ријечи његове мајке тјерају сузе на очи

Извор:
Весна Ђорђевић, прије тачно двије године, остала је без сина Душка Ђорђевића (32) из Великог Градишта који је на путу за пливање за часни крст на Богојављење слетио у хладан Дунав.
"Не могу да прихватим да мог сина нема већ двије године! Када причам о мом Душку никад не изговорим да је мртав, све се надам да ће доћи", прича Весна Ђорђевић из Великог Градишта, мајка Душка Ђорђевића (31) који је настрадао прије двије године у тешкој саобраћајној несрећи.
Он је тада са пријатељем Ј. М. кренуо да плива за часни крст на Дунав поводом празника Богојављење.
Обдукција је утврдила да се Душко удавио након што је џип БМW слетео с пута и упао у ријеку Дунав.
"Туга за мојим Душком никад неће престати! Трагично је настрадао када је кренуо са пријатељем да плива за Часни крст на Богојављење. Дан прије тога, на Крстовдан смо причали и посљедњи пут се загрлили. Рекао ми је: “Мајко, ја бих ишао на Малту. Срећан сам и хоћу да пробам тамо да живим и радим!” Рекла сам му да ако жели да може, да ћемо се скрпити и да слободно иде ако хоће", прича дрхтавим гласом Весна.
Како каже, то је био њихов посљедњи загрљај.
"Сјећам се да га је звао пријатељ и он му је рекао да долази само да се још мало исприча са мајком", каже Весна.
Неутјешна мајка објаснила нам је да се Душко спремао за пливање на Дунаву и да се јако радовао томе.
"Душко је у августу 2023. године након осам година дошао из Њемачке и од тада је био у Великом Градишту. Волио је да посјећује манастире, осјећао је неки мир тамо и хтио је да плива за Часни крст. Рекла сам му да иде ако хоће и ако осјећа потребу да то треба, нека уради", каже Весна и додаје да се њен супруг Живорад није сложио с тим да Душко плива, преноси Блиц.
"Тог јутра, на Богојављење мој супруг ми је рекао да зовем Душка и да не треба да иде на пливање. Тражио је од мене да га одговорим јер је хладно и не треба то да ради. Рекла сам му: 'Побогу Мошо, не могу ја у 31. години да га одговорим да не плива, ако је он наумио. Могу за неке ствари, али за то неће ме послушати. Одлучио је'”.
Туга и бол коју су тада доживјели њен супруг и она не може ријечима да се опише.
"Дан прије него што је дошло до трагедије, Ј. иначе, дугогодишњи пријатељ мог Душка, дивно дијете купио је џип BMW и они су се нашли. Мој Душко је волио BMW, сјећам се, а ја не могу од тада да га видим ни нацртаног, ма ниједна кола више. Некако не могу да се помирим да ми нема дјетета", каже Весна.
Она објашњава да ни сама не зна како је на крају сазнала да је остала без Душка.
"Сестра ми је рекла да се Душко удавио. Сви су ме чудно гледали… Тражила сам одговоре, а на крају сам дошла у кафић гдје је мој син радио, тада сам разговарала са његовим колегом, рекао ми је да ли је истина да је Душко настрадао, рекла сам му да сам ја дошла њега то да питам. Сви су знали, посљедња сам буквално сазнала да сам остала без Душка", истакла је.
Са кнедлом у грлу описала како је дошло до несреће.
"Душку сам на Крстовдан спремила шорц, бадемантил и пешкир како би имао за пливање. Све то понио са собом како би ишао на пливање… Дунав је све то однио, те ствари никад нису нађене. Упали су у воду са џипом и мислимо да га је ваздушни јастук ударио, да се он онесвијестио и потом удавио", каже Весна.
Она је објаснила да је Душков пријатељ Ј. који је био на мјесту возача задобио повреде током удеса и да је једва преживио несрећу.
"Ето, желио је да први пут плива за Часни крст, али нажалост није успио… Када сам сазнала за трагедију нисам знала гдје да идем, да ли у полицију, Хитну помоћ. Код кога да тражим одговоре, ништа нисам знала. Неприхватљиво ми је да више немам сина", истакла је.
Весна Ђорђевић док се спрема да обиљежи другу годишњицу смрти сина каже за Курир да често помисли шта би њен син сад био и где би живео да није настрадао.
"Не прихватам чињеницу да није жив. Спремам му годишњицу, али некако стално је ту. На примјер, спремам пихтије и размишљам шта би ми рекао да ли сам их добро спремила. Био је одличан кувар, па се стално преиспитујем какав би коментар дао на неко јело. То су неке ствари свакодневне које ме подсјећају на њега", рекла је Весна.
Она је додала да јој је за рођендан тражио само торту.
"Душков рођендан је 30. децембра и тај посљедњи рођендан прославио је најљепше. Рекао ми је: 'Мајко, ово ми је најљепши рођендан у животу! Баш сам се лијепо провео!' Тражио ми је само да му направим торту, рекла сам му 'наравно, да хоћу сине'. Некако, његов рођендан се славио као да је најважнији датум на свијету", насмијала се Весна након што је изговорила ову реченицу.
