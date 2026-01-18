Гори фабрика киселог купуса

Извор:
У чачанском селу Кукићи у поподневним часовима избио је пожар у халама за производњу киселог купуса, а за сада нема информација о повријеђенима.
Ватру гаси 13 ватрогасаца-спасилаца из Чачка и Краљева са седам ватрогасних возила, а пожар се, усљед запаљивог материјала, шири великом брзином.
У интервенцији учествују и два возила "Комуналца", а на лицу мјеста је и екипа Хитне помоћи, преносе београдски медији.
Додатни проблем представља то што се у непосредној близини захваћених хала налазе породична кућа и други производни објекти, због чега се предузимају мјере како би се спријечило ширење пожара.
Узрок пожара и висина материјалне штете биће познати након што надлежне службе обаве увиђај.
