Makron odbio Trampa

Predsjednik Francuske Emanuel Makron ne planira da prihvati poziv američkog predsjednika Donalda Trampa da se pridruži predloženom Odboru za mir, izjavio je za "Blumberg" izvor blizak francuskom lideru.

Makron, kako navodi neimenovani izvor, smatra da prijedlog povelje nadilazi pitanje Gaze i izaziva ozbiljne sumnje, posebno u pogledu poštovanja principa i institucionalnog okvira UN, koje Francuska smatra neprikosnovenim.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, nekoliko evropskih zemalja takođe je pozvano da se pridruži odboru, a Tramp želi da konačna povelja i mandat komiteta budu potpisani u Davosu u četvrtak.

Međutim, pojedini detalji u dokumentu izazvali su sumnju među pozvanima o tome da li da prihvate poziv.

Američka administracija traži od zemalja koje žele stalno mjesto u ovom tijelu da doprinesu sa najmanje milijardu dolara.

Prema nacrtu povelje predložene grupe, u koji je Blumberg imao uvid, Tramp bi bio prvi predsedavajući odbora i imao bi ovlašćenja da odlučuje o članstvu.

Kritičari upozoravaju da Tramp pokušava da izgradi alternativu ili strukturu koja bi bila rival Ujedinjenim nacijama, koje je godinama kritikovao.

(b92)