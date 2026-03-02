Logo
Large banner

Ostojić: Nakon usvajanja Izmjena zakona o pravima boraca, revizija boračkih prava

Autor:

ATV

02.03.2026

19:54

Komentari:

1
Остојић: Након усвајања Измјена закона о правима бораца, ревизија борачких права

Revizija boračkih prava, prioritet je ove populacije. Nakon odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta odredba da se u postupku obnove mora priložiti pisani dokaz o učešću u ratu, otvorena je mogućnost da se status učešća u ratu dokazuje i na osnovu izjava svjedoka. Dok jedni smatraju da je time uklonjena prepreka za one koji godinama čekaju pravdu, drugi upozoravaju na prostor za nove zloupotrebe.

"Kroz izmjene i dopune zakona pokušaćemo da zaustavimo proces obnove postupaka i izdavanja uvjerenja i kad to učinimo onda ćemo krenuti sa pitanjem revizije ali na osnovu modaliteta koji pruža zakon jer je revizija pravni institut i mora se naći formalno pravni mehanizam da se sprovede i uradi", kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

Podršku najavljenim koracima daje i Boračka organizacija Republike Srpske, uz očekivanje da će se konačno riješiti, kako navode, višegodišnje anomalije u sistemu boračkih prava.

"Ovim sastankom i sljedećim koracima koje bude povlačilo ministarstvo uz podršku BORS-a i drugih organizacije riješiti sva pitanja koja tište naše kategorije sve anomalije koje su se nagomilale i svi oni koji su najviše dali za Republiku Srpsku napokon imali satisfakciju kakvu zaslužuju", kaže Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva BORS-a.

Iz udruženja '’26. mart'' ističu da je do sada dijalog sa institucijama izostajao. Cilj je da se od ovog trenutka okrene novi list u funkcionisanju ministarstva i svih organizacija koje su proizašle iz odbrambeno-otadžbinskog rata.

"Današnji poziv ministra mene je iznenadio i obradovao, iznenadio jer nikad do sada nas nije niko pozivao da čuje neko mišljenje od nas a obradovao jer smo dobili priliku da komuniciramo direktno sa ministrom", kaže Goran Ćulum, predstavnik Udruženja "26. mart".

Pitanje revizije boračkih prava godinama izaziva podjele – između zahtjeva za pravdom i straha od zloupotreba. Hoće li najavljene izmjene zakona donijeti jasnija pravila i spriječiti sporne slučajeve, biće poznato nakon što zakonska rješenja uđu u proceduru.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

BORS

Radan Ostojić

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Делфин

Nauka i tehnologija

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i tijelima ugroženih delfina

2 h

0
Јак земљотрес погодио Тајван

Svijet

Jak zemljotres pogodio Tajvan

2 h

0
На сједници ГрО о смјени предсједника Жељка Раљића?

Banja Luka

Na sjednici GrO o smjeni predsjednika Željka Raljića?

2 h

0
Шкотска легализује водену кремацију

Svijet

Škotska legalizuje vodenu kremaciju

2 h

0

Više iz rubrike

Блануша за АТВ о кандидатури за предсједника Српске

Republika Srpska

Blanuša za ATV o kandidaturi za predsjednika Srpske

3 h

3
Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

Republika Srpska

Pojačane mjere bezbjednosti u Srpskoj: MUP u pripravnosti

5 h

0
Расте БДП Републике Српске

Republika Srpska

Raste BDP Republike Srpske

6 h

1
Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали

Republika Srpska

Vukanović: Čudno mi je što Trivić ćuti, povlačenje Blanuše bio bi poraz

7 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Odložen prvi planirani let iz Dubaija za Beograd

21

52

Iran zatvorio Hormuški moreuz: Zapaliće svaki brod koji pokuša proći

21

42

Dušan Alimpijević poslije novog poraza Srbije od Turske: "To je ludilo, glupost, presmiješno je..."

21

39

Erdogan poziva na primirje

21

27

Stručnjaci upozoravaju da će se olupina Titanika raspasti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner