Ostojić: Nakon usvajanja Izmjena zakona o pravima boraca, revizija boračkih prava

Revizija boračkih prava, prioritet je ove populacije. Nakon odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta odredba da se u postupku obnove mora priložiti pisani dokaz o učešću u ratu, otvorena je mogućnost da se status učešća u ratu dokazuje i na osnovu izjava svjedoka. Dok jedni smatraju da je time uklonjena prepreka za one koji godinama čekaju pravdu, drugi upozoravaju na prostor za nove zloupotrebe.

"Kroz izmjene i dopune zakona pokušaćemo da zaustavimo proces obnove postupaka i izdavanja uvjerenja i kad to učinimo onda ćemo krenuti sa pitanjem revizije ali na osnovu modaliteta koji pruža zakon jer je revizija pravni institut i mora se naći formalno pravni mehanizam da se sprovede i uradi", kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

Podršku najavljenim koracima daje i Boračka organizacija Republike Srpske, uz očekivanje da će se konačno riješiti, kako navode, višegodišnje anomalije u sistemu boračkih prava.

"Ovim sastankom i sljedećim koracima koje bude povlačilo ministarstvo uz podršku BORS-a i drugih organizacije riješiti sva pitanja koja tište naše kategorije sve anomalije koje su se nagomilale i svi oni koji su najviše dali za Republiku Srpsku napokon imali satisfakciju kakvu zaslužuju", kaže Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva BORS-a.

Iz udruženja '’26. mart'' ističu da je do sada dijalog sa institucijama izostajao. Cilj je da se od ovog trenutka okrene novi list u funkcionisanju ministarstva i svih organizacija koje su proizašle iz odbrambeno-otadžbinskog rata.

"Današnji poziv ministra mene je iznenadio i obradovao, iznenadio jer nikad do sada nas nije niko pozivao da čuje neko mišljenje od nas a obradovao jer smo dobili priliku da komuniciramo direktno sa ministrom", kaže Goran Ćulum, predstavnik Udruženja "26. mart".

Pitanje revizije boračkih prava godinama izaziva podjele – između zahtjeva za pravdom i straha od zloupotreba. Hoće li najavljene izmjene zakona donijeti jasnija pravila i spriječiti sporne slučajeve, biće poznato nakon što zakonska rješenja uđu u proceduru.