Kataklizma: Ulice pod vodom, zatvorene škole, stotine ljudi evakuisano

Izvor:

Tanjug

21.01.2026

09:05

Komentari:

0
Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Snažna oluja pogodila je juče Kataniju na Siciliji - potopljeni su ribarski brodići u luci, poplavljene ulice, a zbog nevremena su zatvorene škole, dok su vlasti izdale najviša upozorenja na vremenske nepogode širom južne Italije.

Vlasti su izdale crveno upozorenje ne samo širom Sicilije, već i za Sardiniju zbog nevremena.

Kako piše "San", udari vjetra dostizali su brzinu od 119 kilometara na sat, a saobraćajnice su u kratkom vremenskom roku poplavljene.

Sicilija, nevrijeme, poplave

Ukupno 190 ljudi je evakuisano iz ugroženih dijelova Sicilije i smješteno na bezbjedne lokacije, dok su od‌jekivale sirene. Oko 200 opština je aktiviralo centre za vanredne situacije kako bi pratili situaciju u realnom vremenu.

Vlasti su apelovale na građane da izbjegavaju prilaze moru i da prate uputstva hitnih službi.

Sicilija

Poplave

