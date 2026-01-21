Kataklizma: Ulice pod vodom, zatvorene škole, stotine ljudi evakuisano

Izvor:
Snažna oluja pogodila je juče Kataniju na Siciliji - potopljeni su ribarski brodići u luci, poplavljene ulice, a zbog nevremena su zatvorene škole, dok su vlasti izdale najviša upozorenja na vremenske nepogode širom južne Italije.
Vlasti su izdale crveno upozorenje ne samo širom Sicilije, već i za Sardiniju zbog nevremena.
Kako piše "San", udari vjetra dostizali su brzinu od 119 kilometara na sat, a saobraćajnice su u kratkom vremenskom roku poplavljene.
Ukupno 190 ljudi je evakuisano iz ugroženih dijelova Sicilije i smješteno na bezbjedne lokacije, dok su odjekivale sirene. Oko 200 opština je aktiviralo centre za vanredne situacije kako bi pratili situaciju u realnom vremenu.
Vlasti su apelovale na građane da izbjegavaju prilaze moru i da prate uputstva hitnih službi.
Un sindaco dovrebbe dare il buon esempio, in questo caso il sindaco di Taormina fa l'esatto contrario sostenendo che lui è un "sindaco in trincea".— Marco M.M. (@MMmarco0) January 20, 2026
Quando la toppa è peggio del buco. Il sindaco "in trincea" ha messo a rischio la sua incolumità e quella di chi stava insieme a lui… pic.twitter.com/78uQZ5yEGs
