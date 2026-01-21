Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

Izvor:
Blic
21.01.2026
08:47
Komentari:0
Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper vjerio je pjevačicu Minu Kostić uživo u emisiji Amidži šou, a uskoro su stigle prve čestitke sa estrade. Paru se obratila na Instagramu Seka Aleksić.
Naime, Seka je gledala emisiju, vidjela vjeridbu, pa sve podijelila na pomenutoj društvenoj mreži.
Gradovi i opštine
Vazduh vrlo nezdrav u ovim gradovima
Mini i Kasperu poželjela je sreću.
– Srećno i dugovječno – napisala je pjevačica koleginici uz emotikon srca.
Kasper je u jednom trenutku izvadio dijamantski prsten i zaprosio Minu.
Ona se prekrstila i rekla “da”, a svi prisutni su im čestitali dok budući mladenci nisu krili sreću.
Kasper je priznao i da je bio u braku prije Mine. Naime, Ognjen Amidžić pitao je Minu da li je upoznala Manetovu bivšu ženu, na šta je ona rekla:
– Ne, on nije imao ženu, ne. Nije mu to bila žena, to je druga priča, drugačije je – rekla je ona, a Kasper ju je odmah demantovao.
Zdravlje
Maja je umrla 3 puta u zemljotresu: Bila sam živa zatrpana
– Ne volim da pričam o svim bivšim ljubavima, vezama, prijateljima. Bio sam u braku prije Mine – rekao je Kasper i šokirao, a čak ga je i pjevačica zbunjeno gledala.
Scena
1 h0
Scena
15 h0
Scena
16 h0
Scena
17 h0
Najnovije
Najčitanije
09
11
09
05
08
57
08
48
08
47
Trenutno na programu