Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper vjerio je pjevačicu Minu Kostić uživo u emisiji Amidži šou, a uskoro su stigle prve čestitke sa estrade. Paru se obratila na Instagramu Seka Aleksić.

Naime, Seka je gledala emisiju, vidjela vjeridbu, pa sve podijelila na pomenutoj društvenoj mreži.

Mini i Kasperu poželjela je sreću.

– Srećno i dugovječno – napisala je pjevačica koleginici uz emotikon srca.

Izvadio dijamanstski prsten

Kasper je u jednom trenutku izvadio dijamantski prsten i zaprosio Minu.

Ona se prekrstila i rekla “da”, a svi prisutni su im čestitali dok budući mladenci nisu krili sreću.

Mina ništa nije znala o njegovom prethodnom braku

Kasper je priznao i da je bio u braku prije Mine. Naime, Ognjen Amidžić pitao je Minu da li je upoznala Manetovu bivšu ženu, na šta je ona rekla:

– Ne, on nije imao ženu, ne. Nije mu to bila žena, to je druga priča, drugačije je – rekla je ona, a Kasper ju je odmah demantovao.

– Ne volim da pričam o svim bivšim ljubavima, vezama, prijateljima. Bio sam u braku prije Mine – rekao je Kasper i šokirao, a čak ga je i pjevačica zbunjeno gledala.