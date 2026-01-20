Logo
Large banner

Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa poslije privođenja

Izvor:

Kurir

20.01.2026

15:32

Komentari:

0
Прво оглашавање Александра Коса послије привођења
Foto: Printscreen/Instagram

Aleksandar Kos priveden je prošle noći u Beogradu, zbog, kako su naveli mediji, korišćenja nedozvoljenih supstanci.

On se sada oglasio na svom Instagram profilu, prvi put poslije privođenja, napisavši:

"Odustaćemo nikad", poručio je Kos uz pjesmu "Šta bi ja bez tebe", a mjesto gdje se uslikao podsjeća na zgradu Čede Jovanovića, gdje njih dvojica žive zajedno, piše Kurir.

Аца Кос

Srbija

Oglasio se Čeda Jovanović nakon što je uhapšen Aca Kos koji živi sa njim

Podsjetimo, sudija za prekršaje donio je odluku kojom se Kos proglašava krivim, a kazna je koncipirana tako da direktno utiče na njegovu dalju mobilnost i budžet:

Novčana kazna: Određen je iznos od 30.000 dinara koji mora da uplati u budžet.

Oduzimanje dozvole: Izrečena mu je mera zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 meseca.

Podijeli:

Tag:

Čeda Jovanović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Иранци крећу у џихад?

Svijet

Iranci kreću u džihad?

32 min

0
Мајка која је бацила кћеркицу у Саву осуђена на 15 година затвора

Region

Majka koja je bacila kćerkicu u Savu osuđena na 15 godina zatvora

34 min

0
Макрон: Крећемо се ка свијету безакоња, САД настоје да ослабе Европу

Svijet

Makron: Krećemo se ka svijetu bezakonja, SAD nastoje da oslabe Evropu

47 min

0
Предсједник Доналд Трамп чита примјерак Њујорк поста по доласку у голф клуб Трамп Национални у Јупитеру, Флорида, 5. априла 2025. године.

Svijet

Tramp brutalno izvrijeđao Britance zbog "misterioznog" ostrva

54 min

0

Više iz rubrike

Милена Радуловић, глумица

Scena

Ovako je Milena Radulović govorila o Aleksiću nakon odlaganja suđenja: ''To je najveći poraz..''

2 h

0
Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

Scena

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

2 h

0
Пјевачица Бети Ђорђевић

Scena

Preminula pjevačica Beti Đorđević

2 h

0
Удаје се Маја Николић: Пјевачица стаје на луди камен трећи пут

Scena

Udaje se Maja Nikolić: Pjevačica staje na ludi kamen treći put

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

48

Netfliks objavio novu ponudu za Varner Bros: 72 milijarde dolara

15

42

NASA objavila posebnu vest za sve: "Da li ste među njima?"

15

32

Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa poslije privođenja

15

29

Iranci kreću u džihad?

15

27

Majka koja je bacila kćerkicu u Savu osuđena na 15 godina zatvora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner