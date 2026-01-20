Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa poslije privođenja

Aleksandar Kos priveden je prošle noći u Beogradu, zbog, kako su naveli mediji, korišćenja nedozvoljenih supstanci.

On se sada oglasio na svom Instagram profilu, prvi put poslije privođenja, napisavši:

"Odustaćemo nikad", poručio je Kos uz pjesmu "Šta bi ja bez tebe", a mjesto gdje se uslikao podsjeća na zgradu Čede Jovanovića, gdje njih dvojica žive zajedno, piše Kurir.

Podsjetimo, sudija za prekršaje donio je odluku kojom se Kos proglašava krivim, a kazna je koncipirana tako da direktno utiče na njegovu dalju mobilnost i budžet:

Novčana kazna: Određen je iznos od 30.000 dinara koji mora da uplati u budžet.

Oduzimanje dozvole: Izrečena mu je mera zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 meseca.