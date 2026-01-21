Logo
Rješenje za preslan kiseli kupus: Ova namirnica čini čuda

Krstarica

21.01.2026

11:38

Рјешење за преслан кисели купус: Ова намирница чини чуда
Foto: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Ako vam je preslan kiseli kupus nemojte da brinete, rješenje postoji.

Česti uzroci presoljavanja

Često dešava da se presoli prilikom kiseljenja. Ako vam je preslan kiseli kupus ubacite u bure nekoliko komada ovog povrća i problem nestaje.

Хитна помоћ

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca kod splava

Prilikom kiseljenja kupusa dodaje se so ali se često dešava da se pretjera. U takvim situacijama većina domaćica hladnom vodom ispira listove kupusa prije pripreme sarme ili podvarka kako bi se riješila viška soli.

Ima i onih koji stavljaju očišćen krompir u kacu sa kiselim kupusom kako bi pokupio višak soli. Problem je što krompir so skuplja prilikom kuvanja pa ako ga stavite sirovog malo toga ćete riješiti.

sinzo abe tanjugap

Svijet

Izrečena kazna za ubistvo bivšeg premijera

Savjet iskusnih domaćica

Ali, bez brige rješenje za suviše preslan kiseli kupus postoji. Ako ste presolili kiseli kupus, kako savjetuju iskusne domaćice, dovoljno je da u kacu sa kupusom ubacite šargarepu i zeleni paradajz koji će apsorbovati višak soli iz rasola i kiselog kupusa.

U zavisnosti od veličine bureta ili kace odnosno količine kiselog kupusa potrebno je dodati oko 2 kg očišćene šargarepe. Takođe i isto toliko opranog zelenog paradajza koji treba da se izbuši viljuškom kako bi lakše upio višak soli iz bureta.

Ukoliko ni ovo ne pomogne, uvijek vam ostaje dobri, stari način ispiranja listova kupusa u hladnoj vodi koja će izvući višak soli. Ovaj postupak ponavljate sve dok ne dobijete optimalno slan ukus kiselog kupusa.

Систем орешник

Svijet

Izdato upozorenje: Spremna dva Orešnika

Savjeti za pripremu sarme

Takođe, povedite računa koliko soli i začina dodajete u mljeveno meso.

To imajte u vidu jer će pirinač iz fila za sarmu takođe upiti dio viška soli

kiseli kupus

Zimnica

Komentari (0)
