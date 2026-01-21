Logo
Akcija u Sarajevu: Pretresaju se stanovi i stomatološka ordinacija dekana Stomatološkog fakulteta

Izvor:

Avaz

21.01.2026

09:36

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Po nalogu postupajućih tužilaca, istražioci MUP-a KS vrše pretrese na više lokacija u sklopu predmeta "Koverta".

Pretresaju se stanovi osumnjičenog Muhameda Ajanovića kao i njegova privatna stomatološka ordinacija.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Besent: Tramp stiže u Davos vjerovatno sa tri sata zakašnjenja

Prikupljaju se dodatni dokazi, budući da je istraga proširena protiv osumnjičenog, potvrđeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

- Postupajući tužioci Tužilaštva KS predložili su Opštinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Muhamedu Ajanoviću.

Produženje mu je predloženo zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke i saučesnike, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo.

vatrogasci

Hronika

Zapaljena dva auta, požar prijetio zgradama

Proširena je istraga protiv Ajanovića u predmetu "Koverta" - saopšteno je juče iz Tužilaštva KS.

