Akcija u Sarajevu: Pretresaju se stanovi i stomatološka ordinacija dekana Stomatološkog fakulteta

Po nalogu postupajućih tužilaca, istražioci MUP-a KS vrše pretrese na više lokacija u sklopu predmeta "Koverta".

Pretresaju se stanovi osumnjičenog Muhameda Ajanovića kao i njegova privatna stomatološka ordinacija.

Svijet Besent: Tramp stiže u Davos vjerovatno sa tri sata zakašnjenja

Prikupljaju se dodatni dokazi, budući da je istraga proširena protiv osumnjičenog, potvrđeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

- Postupajući tužioci Tužilaštva KS predložili su Opštinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Muhamedu Ajanoviću.

Produženje mu je predloženo zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke i saučesnike, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo.

Hronika Zapaljena dva auta, požar prijetio zgradama

Proširena je istraga protiv Ajanovića u predmetu "Koverta" - saopšteno je juče iz Tužilaštva KS.